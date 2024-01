Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will rund sechs Tage lang weite Teile des Bahnverkehrs zum Erliegen bringen. Es ist der vierte und bisher längste Streik der Gewerkschaft.

Bis Montagabend soll der Arbeitskampf dauern und damit erstmals im laufenden Tarifkonflikt ein komplettes Wochenende umfassen. Neben finanziellen Forderungen dreht sich der Tarifstreit vor allem um das Thema Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter. Die GDL will diese von 38 auf 35 Stunden bei gleichbleibendem Gehalt reduzieren.

Sowohl im Fern-, Regional- als auch im Güterverkehr ist mit grossen Behinderungen zu rechnen. Die Deutsche Bahn hat einen Notfahrplan angekündigt. «Für diese Fahrten setzt die DB im Fernverkehr längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können», hiess es.

Aufgrund des eingeschränkten Angebots rät die Bahn bei Reisen im Fernverkehr in jedem Fall frühzeitig einen Sitzplatz zu reservieren. «Im Regionalverkehr gibt es während des GDL-Streiks ein stark reduziertes Angebot an Zugfahrten.»