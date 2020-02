In Österreich, im Bundesland Tirol, haben sich zwei Personen mit dem Coronavirus angesteckt.

Zwei Infizierte befinden sich im Spital. Es handelt sich um zwei 24-jährige Italiener, die in Innsbruck leben.

Die beiden Fälle sind die ersten bestätigten in Österreich.

Noch sei unklar, wo sich die beiden Menschen angesteckt hätten. Die beiden 24-Jährigen seien nicht lebensbedrohlich erkrankt, sondern litten bisher nur an Fieber.

Auch in Kroatien gibt es einen ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Das teilt Ministerpräsident Andrej Plenkovic mit. Der Mann war zuvor einige Tage in Italien gewesen.

Weiter ist der Erreger nun auch auf dem spanischen Festland angekommen. In Barcelona wurde eine Frau nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums positiv getestet. Auch Teneriffa meldet die zwei ersten Fälle. Ein Hotel wurde hier unter Quarantäne gestellt.

Elf Tote in Italien

In Italien ist die Zahl der Toten derweil am Dienstag binnen weniger Stunden auf elf gestiegen. Wie die Regierung der norditalienischen Region Venetien mitteilte, erlag zuletzt eine 76-Jährige in Treviso dem Virus. Zuvor waren bereits drei neue Todesfälle in Venetien und der ebenfalls in Norditalien gelegenen Lombardei gemeldet worden. In den beiden Regionen gibt es auch die meisten Infizierten, deren Zahl sich dem Zivilschutz zufolge auf 322 erhöhte.

Die Krankheit hat sich inzwischen in fast 30 Ländern ausgebreitet, weltweit sind 80'000 Infektionen bekannt. Mehr als 2600 Menschen sind daran gestorben – die meisten von ihnen in China, dem Ursprung der Epidemie.