Der 34-jährige Tennisstar Novak Djokovic kann aller Voraussicht nach nicht an den Australian Open teilnehmen.



Einwanderungsminister Alex Hawke nahm von seinem Recht Gebrauch und annullierte Djokovics Visum erneut.



Somit könnte der Tennisstar ausgewiesen werden. Djokovic will die Entscheidung heute Abend Ortszeit vor Gericht anfechten.

Novak Djokovic ist von den australischen Behörden erneut das Visum entzogen worden. Das gab Einwanderungsminister Alex Hawke bekannt. Eine Teilnahme des Weltranglisten-Ersten an den Montag beginnenden Australian Open ist damit zwar noch nicht ausgeschlossen aber unwahrscheinlich.

«Heute habe ich von meinem Recht Gebrauch gemacht, das Visa von Herrn Novak Djokovic für ungültig zu erklären», so Hawke in einer Erklärung, «und zwar auf der Basis, dass es im öffentlichen Interesse liegt, so zu handeln.»

Der Migration Act Box aufklappen Box zuklappen Laut der Richtlinie von 1958 kann der Einwanderungsminister ein Visum streichen, wenn eine Person ein Risiko – beispielsweise gesundheitlicher Natur – für die australische Bevölkerung darstellt. Die Annullierungsbefugnis ist im Abschnitt 133C(3) des Migrationsgesetzes verankert.



Dem Gesetz zufolge kann Tennisprofi Djokovic nun «ausser unter bestimmten Umständen» drei Jahre lang kein Visum für Australien mehr beantragen. «Zu bestimmten Umständen gehören zwingende Umstände, die die Interessen Australiens betreffen, oder zwingende Umstände, die die Interessen eines australischen Staatsbürgers, eines ständigen Einwohners oder eines berechtigten neuseeländischen Staatsbürgers betreffen», heisst es auf der Seite des Ministeriums.



Der Tennisstar will gegen die erneute Annullierung seines Visums für Australien Einspruch einlegen. Das kündigte sein Anwalt Nicholas Wood bei einer Anhörung vor Gericht in Melbourne an. Noch im Laufe des Abends wolle die Djokovic-Seite den Antrag einreichen, um keine Zeit zu verlieren.

Wood sagte vor Medien, diese Entscheidung sei «irrational» und unverhältnismässig. Gleichzeitig kritisierte er, dass Hawke mit seiner Entscheidung bis Freitag nach 18.00 Uhr Ortszeit gewartet habe und so Djokovic in eine schwierige Situation gebracht habe.

Australien gegen – Serbien für Djokovic

Auch Premierminister Scott Morrison verteidigte die Entscheidung. «Die Australier haben während dieser Pandemie viele Opfer gebracht, und sie erwarten zu Recht, dass das Ergebnis dieser Opfer geschützt wird», sagte er.

Die Stimmung in Australien ist – mit Ausnahme der serbischen Community – klar gegen Djokovic. «Ich verstehe die Menschen hier definitiv», sagte Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber wenige Stunden vor der Entscheidung und formulierte vorsichtig: «Regeln sind Regeln, die für alle gelten, egal ob man Nummer eins ist oder Qualifikant.»

Vielleicht gibt es eine Hintertür

Dennoch soll der Tennis-Weltranglistenerste mit Einwanderungsbeamten sprechen dürfen. Das Ministerium sei derzeit bereits mit den Anwälten des Serben im Gespräch, berichteten am Freitagabend (Ortszeit) australische Medien.

Unklar ist bisher, bis wann ein weiterer Einspruch der Djokovic-Seite vor Gericht verhandelt werden müsste, damit der Topfavorit in Melbourne doch noch an den Start gehen darf. Dies müsste wohl an diesem Wochenende geschehen. Denkbar ist dabei nach Medienberichten auch ein Überbrückungsvisum.

Der Streit auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Am 5. Januar war dem 34-Jährigen die Einreise ins Land verweigert worden, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und den Behörden die Dokumentation seiner medizinischen Ausnahmegenehmigung nicht ausreichte. Deshalb wurde er in ein Hotel für Ausreisepflichtige überführt. Am 10. Januar entschied dann ein Gericht in Melbourne zugunsten des 34-jährigen Tennisstars und ordnete seine Freilassung aus der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige an. Die Begründung: Die Grenzbeamten hätten Djokovic nicht die vereinbarte Zeit zur Klärung zugestanden. Doch es bleiben Ungereimtheiten: Für eine Einreiseerlaubnis argumentierte der Tennisstar während seiner Unterbringung mit einem positiven Coronatest von Mitte Dezember. Später wurde ihm vorgeworfen, er habe sich genau zu diesem Zeitpunkt trotz eines positiven Coronatests wegen eines Medientermins in der Öffentlichkeit gezeigt und damit gegen die Bestimmungen in Serbien verstossen und somit andere gefährdet.

Am Mittwoch bestritt Djokovic absichtliche Falschangaben und die Gefährdung anderer Menschen, räumte aber Fehler im Umgang mit seinem positiven Testergebnis ein. Via Instagram wehrte er sich vor allem gegen zwei Vorwürfe: Weder habe er absichtlich eine falsche Angabe gemacht zu seinem Reiseverhalten in den 14 Tagen vor dem Flug nach Australien, noch habe er im Wissen seines positiven Coronatests im Dezember eine Veranstaltung mit Kindern besucht und sich dort ohne Maske bewegt.

Das war, nach genauerem Nachdenken, eine Fehleinschätzung.

Djokovic bezeichnete die «Fehlinformationen», die korrigiert werden müssten, als «verletzend und beunruhigend für meine Familie». Er räumte aber ein, dass er bei einem Interview mit der französischen Sportzeitung «L'Equipe» am 18. Dezember bereits von seinem positiven Testergebnis wusste und den Termin dennoch nicht abgesagt habe. «Obwohl ich nach dem Interview nach Hause bin und mich für die vorgeschriebene Dauer in Isolation begeben habe, war das, nach genauerem Nachdenken, eine Fehleinschätzung und ich sehe ein, dass ich diese Verpflichtung hätte verschieben sollen», schrieb er.

Dass in seinem Einreiseformular fälschlicherweise angegeben wurde, er sei in den 14 Tagen vor seinem Flug nach Australien nicht gereist, bezeichnete Djokovic in seiner Ausführung als «menschlichen Fehler» seiner Agentin, «der sicher nicht absichtlich» geschehen sei.

SRF-Reporterin Denise Langenegger live vor Ort Box aufklappen Box zuklappen «Es ging ein Raunen durch den Saal», beschreibt Denise Langenegger die Stimmung. Die SRF-Reporterin war im Medienzentrum des Tennis Centers in Melbourne, als der Entscheid bekannt wurde. Man habe Aussagen gehört wie: «Ich hab’s ja gewusst!» Oder: «Oh, nein, das darf nicht wahr sein!»

Novak Djokovic sei nicht festgenommen worden. Langenegger geht davon aus, dass er sich in dem Haus aufhält, das er als Bleibe während des Turniers gemietet hat. Er könne dortbleiben, bis am Samstag das Interview mit den Einwanderungsbehörden stattfindet. «Man geht davon aus, dass seine Anwälte nun Rekurs einlegen werden. Sie sind im Gespräch mit den Regierungsvertretern. Sie hoffen, dass es bis Sonntag eine Entscheidung gibt, weil am Montag ja das Turnier beginnt.» Denise Langenegger hält es für unwahrscheinlich, dass Djokovic noch am Turnier teilnehmen kann.

Was die Stimmung in Australiens Bevölkerung betrifft, so weist die Journalistin auf eine Umfrage verschiedener Zeitungen bei 60'000 Personen hin. 83 Prozent der Befragten sagten, dass Djokovic kein Anrecht habe in Australien zu bleiben.



Djokovic würde gegen Miomir Kecmanovic antreten

Djokovic bereitete sich bislang ganz normal auf die Australian Open vor. Dort ist er Titelverteidiger, am Donnerstag war ihm der Serbe Miomir Kecmanovic als Gegner für die erste Runde zugelost worden.

Am Freitag trainierte die Nummer eins der Weltrangliste schon früher am Tag statt wie ursprünglich geplant erst am Nachmittag. Die Rod-Laver-Arena ist sein Lieblingsplatz, die Australian Open hat der Serbe in den vergangenen Jahren oft dominiert.