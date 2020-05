Neben dem Jahresgewinn entwickelten sich im vergangenen Jahr auch die anderen Kennzahlen positiv: So konnte der Umsatz um 6,4 Prozent auf 816 Millionen Franken gesteigert werden. Beim Betriebsergebnis auf Stufe EBIT resultierte mit 152 Millionen Franken ein Plus von 23,2 Prozent, wie die vollständig dem Kanton Basel-Stadt gehörende Energieversorgerin am Donnerstag bekannt gab.

Kalter Winter und Tarifanpassungen

Positiv auf den Umsatz wirkten sich auch die kalte Witterung in der ersten Jahreshälfte, Gebietserweiterungen sowie Tarifanpassungen in der Sparte Fernwärme aus. Dort verzeichneten die IWB denn auch ein Plus von 8,1 Prozent auf 899 Gigawattstunden. Dagegen verbrauchten die IWB-Kunden wie schon im Vorjahr weniger Gas und Wasser.

Die IWB verfügten Ende 2019 über 838 Vollzeitstellen. Das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtleistungen und Abgaben an den Kanton Basel-Stadt beliefen sich auf 44 Millionen Franken. Darin enthalten ist neben Konzessionsgebühren auch eine von der Regierung um zwei Millionen reduzierte Gewinnausschüttung von 35 Millionen Franken.