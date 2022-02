9 Prozent der Befragten haben in den vergangenen zwei Pandemie-Jahren an mindestens einer Protestaktion oder Demonstration gegen Corona-Massnahmen teilgenommen. Das ist bedeutend weniger, als die rund 40

Prozent Nein-Stimmenden zu den beiden Covid-19-Vorlagen. Die 9 Prozent beinhalten folglich also den aktiven Teil der Corona-Skeptikerinnen und Skeptiker.