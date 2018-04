Der Bundesrat hat eine anonymisierte Version der Administrativuntersuchung von Pierre Cornu aus dem Jahr 1991 über die Geheimarmee P-26 veröffentlicht.

In dem Exemplar, das damals als «Fassung für die Medien» gekennzeichnet wurde, geht es um die Beziehungen zwischen der P-26 und ähnlichen Organisationen im Ausland.

Der Bundesrat will mit der Veröffentlichung nach eigenen Angaben «zur historischen und politischen Aufarbeitung der Fragen rund um die Organisation P-26 beitragen».

Die Schweizer Geheimarmee P-26 Bild 1 / 10 Legende: Ab dem Jahr 1979 rekrutierte die Schweizer Armee 400 Schweizer für die Geheimarmee P-26. Diese hätte aktiv werden sollen, falls die Schweiz von kommunistischen Staaten besetzt worden wäre. Die Firma Consec AG mit Sitz an der Bäumleingasse 2 in Basel diente angeblich zur Ausbildung von Aspiranten der P-26. Keystone Bild 2 / 10 Legende: In diesem Haus, in einem Waldstück beim Areal des Armeefahrzeugparks in Oberburg bei Burgdorf (BE), soll sich die Kommandozentrale der enttarnten Geheimarmee P-26 befunden haben. Keystone Bild 3 / 10 Legende: Die unterirdische Bunkeranlage bei Gstaad im Berner Oberland war einer der Stützpunkte, die der Geheimorganisation als Waffenlager und Ausbildungsanlage diente. (Bild aufgenommen am 7. Dezember 1990 anlässlich einer Presseführung) Keystone Bild 4 / 10 Legende: Im Bunker wurden die Mitglieder der Geheimarmee unter anderem an solchen Arbeitsplätzen ausgebildet. Keystone Bild 5 / 10 Legende: In der unterirdischen Bunkeranlage war auch Wohnraum vorhanden. (Bild aufgenommen am 7. Dezember 1990) Keystone Bild 6 / 10 Legende: Efrem Cattelan, alias «Rico», hatte die geheime Widerstandsorganisation mit aufgebaut und leitete sie seit 1979. Erst am 7. Dezember 1990 nahm er an einer Pressekonferenz im Bundeshaus in Bern erstmals Stellung zur P-26, nachdem sie kurz nach dem Fall der Berliner Mauer enttarnt wurde. Keystone Bild 7 / 10 Legende: An dieser Pressekonferenz im Dezember 1990 versicherte Generalstabschef Heinz Häsler (links) neben Cattelan (rechts), dass die Organisation P-26 definitiv aufgelöst werde. Keystone Bild 8 / 10 Legende: In der Folge des Skandals wurde eine Parlamentarische Untersuchungskommission des Eidg. Militärdepartements (kurz: PUK EMD) eingesetzt. Nationalrat Werner Carobbio (links) und Ständerat Carlo Schmid (rechts) informieren im November 1990 über die Ergebnisse. Die PUK verfasste auch einen Bericht zur P-26. Ein Zusatzbericht soll nun verschollen sein. Keystone Bild 9 / 10 Legende: Einen weiteren Bunker, der der P-26 im Jahr 1979 als Treffpunkt und Übungsort diente, steht in Krattigen im Berner Oberland. Er ist als harmlose Scheune getarnt. Keystone Bild 10 / 10 Legende: Der aktuelle Bunkerbesitzer Daniel Miescher möchte daraus ein Museum machen. Der Bunker war im zweiten Weltkrieg gebaut worden. (Bild aufgenommen im Juli 2012) Keystone

Die geheime Widerstandsorganisation P-26 war 1990 aufgedeckt und anschliessend aufgelöst worden. Neben einer parlamentarischen Untersuchung wurde damals auch eine Administrativuntersuchung durchgeführt. Der Bericht dazu war 1991 als «geheim» klassifiziert worden.

Damals war auch eine Fassung für die Medien erstellt worden, doch behielt die Regierung diese ebenfalls unter Verschluss. Diese Fassung hat der Bundesrat nun veröffentlicht. Der Veröffentlichung stehe aus Sicht des Informations- und Datenschutzes nichts im Weg, gibt er als Begründung für den Schritt an.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes seien jedoch einige Passagen geschwärzt worden, schreibt der Bundesrat. Die vollständige Version ist weiterhin als «geheim» klassifiziert. Die 50-jährige Schutzfrist läuft bis 2041.

Der damalige Neuenburger Untersuchungsrichter Pierre Cornu hatte den Auftrag, die Beziehungen zwischen der P-26 und ähnlichen Organisationen im Ausland zu untersuchen. Im Zentrum stand die Frage, ob die P-26 mit anderen Geheimarmeen in Kontakt stand oder ein Teil eines grösseren Netzwerks war.

P-26 – Worum es geht Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen P-26 war eine geheime Schweizer Widerstandstruppe im Kalten Krieg. Sie hätte aktiv werden sollen, wenn die Schweiz von kommunistischen Staaten besetzt worden wäre.

Dafür rekrutierte die Armee rund 400 Schweizer und bildete sie militärisch aus. Im ganzen Land unterhielt sie geheime Waffendepots.

Vor 28 Jahren – kurz nach dem Fall der Berliner Mauer – wurde sie enttarnt und aufgelöst. Die P-26 operierte ohne rechtliche Grundlage.

Eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) verfasste dazu einen Bericht. Ein Zusatzbericht soll nun verschollen sein.

Cornu verneint dies in seinem Bericht, wie es im Grundsatz bereits bekannt war. In den Schlussfolgerungen des Berichts schreibt er, die Vertreter von Geheimorganisationen der Nato-Länder hätten sich in internationalen Komitees vereinigt. Die Organisation P-26 habe sich an diesen Komitees nicht beteiligt und keine Beziehungen zu ihnen unterhalten.

Übungen mit britischen Spezialisten

Die Organisation P-26 habe indes bilaterale Beziehungen zu den offiziellen britischen Nachrichtendiensten unterhalten, insbesondere zu einem Zweig, der sich mit Fragen zu «stay-behind»-Organisationen befasst habe. Solche Gruppen leisten die im Falle von feindlichen Besetzungen von Staaten nachrichtendienstliche Arbeit und verüben Sabotageakte gegen Besetzer.

In seinem Bericht schreibt Cornu, dass diese internationalen Verbindungen insbesondere die Teilnahme des Kaders des Spezialdienstes und der Organisation P-26 an Kursen in Grossbritannien sowie die Teilnahme britischer Spezialisten an Übungen schweizerischer Dienste in der Schweiz umfassten.