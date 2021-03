Im deutschen Neuhausen ob Eck nahe der Schweizer Grenze hat am Sonntagabend um 18:37 Uhr die Erde gebebt.

Laut dem Schweizerischen Erdbebendienst hatte das Beben eine Stärke von 3.7 und war lokal spürbar.

Bei einer Magnitude von 3.7 auf der Richterskala seien keine Schäden zu erwarten, so der Erdbebendienst.

Gemäss einer ersten automatisch erstellten Meldung hatte das Beben eine Stärke von 3.9.

Das Epizentrum lag bei Albstadt im deutschen Baden-Württemberg in einer Tiefe von 4.8 Kilometern.

Leichte Erdbeben sind auch in der Schweiz nicht ungewöhnlich. Bereits vergangenen Montag hatte in Bern die Erde spürbar gebebt. Das Epizentrum dieses Bebens mit der Stärke 3.3 lag bei Niederscherli in der Berner Agglomeration.

Im letzten Jahr verzeichnete der Erdbebendienst insgesamt 1400 Beben. Das liegt leicht über dem langjährigen Durchschnitt. In 106 Fällen sind die Beben von der Bevölkerung verspürt worden.