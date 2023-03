30 Jahre gemischte RS

Legende: Angehörige des Frauenhilfsdienstes (FHD) 1939 bei einem Sanitätskurs der Schweizer Armee. Keystone/PHOTOPRESS-ARCHIV/A. JANSEN

Während des Ersten Weltkriegs leisteten viele Schweizerinnen freiwillig Dienst im Roten Kreuz oder arbeiteten in Soldatenstuben und Militärspitälern. 1939 wurde der Frauenhilfsdienst (FHD) gegründet und ein Jahr später in die Armee eingegliedert. Im ersten Jahr des FHD standen über 20'000 Frauen in Telefonzentralen, Fliegerbeobachtungsposten, Flüchtlingslagern, Schneidereien, Kanzleien, Militärsanitätsanstalten, Truppenküchen und Feldpostbüros im Einsatz.

Mit der Verankerung des Grundsatzes der gleichen Rechte von Mann und Frau in der Verfassung am 14. Juni 1981 wurden auch in der Armee Veränderungen nötig. Der Frauenhilfsdienst wurde 1985 in den Militärischen Frauendienst (MFD) umgewandelt. Fortan hatten die Frauen dieselben militärischen Grade wie die Männer. 1995 wurde der MFD schliesslich in die Dienststelle Frauen in der Armee (FDA) umgewandelt. Damit einher gingen gemischte Rekrutenschulen und Einheiten. Doch erst seit 2004 dürfen Frauen alle Funktionen in der Armee ausüben. Seither erhalten sie auch eine Gefechtsausbildung und können an Einsätzen im Ausland wie jenem von Swisscoy in Kosovo teilnehmen.