Legende: Die ganze «U-Sack Familie» ENTSORGUNG ST. GALLEN

Zum 50-Jahr-Jubiläum des Gebührensacks führt die Stadt St. Gallen ein neues Angebot ein: den U-Sack. Ab dem 30. Juni 2025 ist er exklusiv in der 35-Liter-Grösse im Handel erhältlich – und dies zum Einführungspreis von 10 Franken pro Rolle, also zum halben Preis des regulären Modells. Das Angebot gilt bis Ende 2026 und richtet sich an die Nutzerschaft von Unterflurbehältern.

In St. Gallen stehen inzwischen über 400 solcher U-Behälter bereit – laut Entsorgung St. Gallen befinden sich rund 75 Prozent der Haushalte in Gehdistanz zu einem solchen unterirdischen Behälter. Der neue U-Sack sei darum eine «praktische, saubere und effiziente Entsorgungsalternative». Weil der U-Sack ausschliesslich unterirdisch entsorgt werde, trage er auch dazu bei, das Stadtbild geordnet zu halten und verhindere, dass Tiere Säcke aufreissen.

Auch logistisch bringe er Vorteile, sagt Marco Sonderegger, Leiter Entsorgung Stadt St. Gallen gegenüber SRF News weiter: Weniger manuelle Sackeinsammlung bedeute eine Erleichterung für das Sammelpersonal und schlankere Abläufe.

Die bestehende Strassensammlung bleibt unverändert bestehen, ebenso die Möglichkeit, konventionelle Gebührensäcke in Unterflurbehältern zu nutzen. «Der U-Sack ergänzt somit das bewährte System – freiwillig und flexibel.»

Nach der zweijährigen Einführungsphase wird Entsorgung St. Gallen den Pilotversuch evaluieren und über eine mögliche Weiterführung entscheiden.