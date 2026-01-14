Der Flughafen Zürich hat im zurückliegenden Jahr einen Passagierrekord aufgestellt.

Insgesamt verzeichnete der Flughafen Zürich 2025 bei den Passagieren einen Zuwachs von 4.5 Prozent auf 32.6 Millionen.

Der Einbruch bei den Fluggästen in der Corona-Krise ist damit Geschichte.

Noch nie in der Geschichte des Flughafens Zürich flogen so viele Personen über den grössten Flughafen der Schweiz. Allein im Dezember stieg das Passagieraufkommen auf 2.55 Millionen, was einem Plus von 7.3 Prozent entspricht.

Der bisherige Passagierrekord geht auf das Jahr 2019 zurück. Damals zählte der Flughafen 31.5 Millionen Fluggäste. Nach der Corona-Pandemie ab 2020 gingen die Zahlen aber deutlich zurück und erholten sich nur allmählich. 2025 sind die Auswirkungen der Pandemie völlig überwunden.

Legende: Gemessen an den Passagierzahlen hat der Flughafen Zürich die pandemiebedingten Einbussen vollständig aufgeholt. KEYSTONE / Gaetan Bally

Ganz überraschend kommt der Rekord nicht. Nachdem ein Passagierrekord 2024 noch ganz knapp verfehlt wurde, gab es 2025 in jedem Monat ein Wachstum bei den Passagierzahlen. Entsprechend hatte das Management bereits früh im Jahr einen Rekordwert von «rund 32 Millionen» in Aussicht gestellt – eine Marke, die nun klar übertroffen wurde.

Kein Rekord bei Flugbewegungen

Noch nicht ganz das Vorkrisenniveau haben die Flugbewegungen erreicht. Insgesamt wurden 2025 270'116 Starts und Landungen gezählt – ein Anstieg von 3.5 Prozent gegenüber 2024. Im Vergleich zu 2019 fehlten noch rund 2 Prozent (für 275’329 Flugbewegungen).

Die Passagierzahlen entwickelten sich damit deutlich dynamischer als die Anzahl der Flüge. Der Flughafen führt dies auf den vermehrten Einsatz grösserer Flugzeuge sowie auf eine bessere Auslastung zurück. So stieg die Sitzplatzauslastung gegenüber 2019 um 1.5 Prozentpunkte auf 79.8 Prozent.

Im Bereich Luftfracht wurden am Flughafen Zürich im Jahr 2025 insgesamt 440'930 Tonnen abgewickelt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme von 1.1 Prozent. Im Vergleich zu 2019 lag das Frachtvolumen aber immer noch leicht unter dem Vorkrisenniveau.

Umsatz mit Konsum steigt nur leicht

Die Fluggäste gaben 2025 insgesamt etwas mehr Geld am Flughafen aus als im Vorjahr. Der Kommerzumsatz erhöhte sich leicht um 0.9 Prozent auf 635.8 Millionen Franken. Damit lag er auch über dem Niveau vor der Corona-Pandemie, als noch 601.4 Millionen Franken erzielt worden waren.

Getragen wurde das Wachstum vor allem von der Luftseite, also dem Bereich hinter der Sicherheitskontrolle. Dort legten die Umsätze um 3.9 Prozent zu, was die anhaltend hohe Reisetätigkeit widerspiegelt. Auf der Landseite hingegen gingen die Einnahmen um 3.1 Prozent zurück. Zu diesem Bereich zählen unter anderem auch die Erträge aus dem Shopping- und Dienstleistungszentrum The Circle.

Über den Geschäftsverlauf im Jahr 2025 wird der Flughafen am 10. März ausführlich berichten.