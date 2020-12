68 Corona-Fälle in Altersheim

Im Winterthurer Alterszentrum Rosental wurden 51 von 105 Bewohnerinnen und Bewohnern positiv auf das Corona-Virus getestet.

Eine Bewohnerin ist am Dienstag verstorben.

Auch 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit dem Virus infiziert.

Nachdem vier Personen im Alterszentrum Symptome gezeigt hatten, wurden alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeitenden getestet. Die Bilanz: Die Hälfte der Bewohnenden waren mit dem Virus infiziert. Allerdings zeigten 45 Personen fast keine Symptome. «In der Zwischenzeit ist es so, dass sechs Personen schwere Symptome zeigen», sagt Markus Wittwer, Leiter des Bereichs Alter und Pflege. Drei Bewohner sind im Spital. Eine Frau sei am Dienstag verstorben.

Legende: Symbolbild: Das Alterszentrum rekrutiert zusätzliches Personal. Keystone

Derzeit befindet sich das gesamte Alterszentrum in Quarantäne, Besuche sind nicht erlaubt. Für die Bewohnenden sei das eine Herausforderung: «Sie sind in ihren Zimmern isoliert und das belastet enorm.» Um die Bewohnenden zu unterstützen, hat das Heim weiteres Personal rekrutiert.

«Wie das Virus ins Haus kam, können wir nicht mit Sicherheit sagen», so Markus Wittwer. Viele der Bewohnerinnen und Bewohner seien noch sehr mobil und hätten einen engen Kontakt zueinander. «Dadurch gehen wir davon aus, dass sich das Virus unter den Bewohnenden mit einer rasanten Geschwindigkeit verbreitet hat.»

Wittwer betont, das Alterszentrum halte sämtliche Schutzvorgaben der Behörden strikt ein. «Aber offenbar gibt es trotz Schutzmassnahmen ein Risiko, dass es zu Ansteckungen kommen kann.»

Alterszentrum wünscht Verschärfungen

Wittwer verweist darauf, dass ein Alterszentrum ein Abbild der gesellschaftlichen Entwicklung sei: «Bei hohen Fallzahlen in der Gesellschaft steigt auch das Risiko in den Alterszentren massiv». Deshalb wünscht sich der Leiter des Bereichs Alter und Pflege strengere Massnahmen. Dies wirke sich auch auf das Alterszentrum aus. «Während des Lockdowns in der ersten Covid-Welle spürten wir eine massive Entlastung im Betrieb.»

Legende: Mit Schnelltests wurden die Bewohner und Mitarbeiterinnen des Alterszentrums getestet. Keystone

Am Donnerstag werden alle Bewohnerinnen und Mitarbeiter nochmals getestet, die beim ersten Resultat negativ waren. Sollten weitere Corona-Fälle auftauchen, würde sich die Quarantäne-Zeit weiter ausdehnen. Wittwer rechnet damit, dass dies bis Weihnachten dauert. Sobald die Quarantäne aufgehoben ist, sind Besuche mit Schutzmassnahmen wieder erlaubt.