Schwerpunktmässig soll der Abbau bei Führungspositionen und Funktionen ohne direkten Kundenkontakt erfolgen. Funktionen mit direktem Kundenkontakt in Sunrise Shops und im Kundendienst stünden dagegen nicht im Fokus, hiess es weiter.

Es geht darum, die «Beweglichkeit und Wettbewerbsfähigkeit am Markt weiter zu erhöhen und die Basis für ein stabiles Wachstum in den kommenden Jahren zu legen», liess sich Sunrise-Chef André Krause in der Mitteilung zitieren.