Nach den schweren Unwettern der vergangenen Woche im Kanton Graubünden musste der Autobahnabschnitt bei Misox der A13 gesperrt werden. Ausgerechnet in der Hauptreisezeit fällt eine wichtige Nord-Süd-Verbindung teilweise aus.

Was bedeutet das für den Schienenverkehr? Der scheidende Direktor des Bundesamts für Verkehr, Peter Füglistaler, rechnet nach der Sperrung der A13 nicht mit einem Umschwenken der Touristen auf den Bahnverkehr.

Peter Füglistaler ist seit 2010 Direktor des Bundesamtes für Verkehr. Per Ende Juli 2024 tritt er in den Ruhestand.

SRF News: Was dachten Sie, als Sie letzten Freitag die Bilder aus dem Misox sahen?

Peter Füglistaler: Mein erster Gedanke war: Nein, nicht schon wieder! Vor kurzem war der Eisenbahnunfall im Gotthard-Basistunnel, im Ausland sind verschiedene Tunnel gesperrt, es gibt viele Baustellen, wir haben Probleme im Nord-Süd-Verkehr. Und jetzt noch die A13.

Was sind die Ursachen für die vielen Zwischenfälle, die sich ereignet haben?

Das ist schwer zu sagen. Man kann mit der Klimaerwärmung argumentieren – wir haben immer mehr Gewitter und Unwetter, die damit zusammenhängen. Wir leben in einer unruhigen Zeit. Und trotzdem gehören solche Ereignisse zur Normalität. Solche Krisen gibt es immer wieder.