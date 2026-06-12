Teilrevision Steuergesetz
Kanton Nidwalden: Teilrevision des Gesetzes über die Steuern des Kantons und der Gemeinden (Steuergesetz, StG)
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JA
69.5%
12'277 Stimmen
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NEIN
30.5%
5'380 Stimmen
Neubau Dreifachsporthalle Kollegium Stans
Kanton Nidwalden: Objektkredit für den Ersatzneubau einer Dreifachsporthalle für die kantonale Mittelschule
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JA
72.8%
14'007 Stimmen
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NEIN
27.2%
5'246 Stimmen
- Das Nidwaldner Stimmvolk spricht sich mit knapp 70 Prozent Ja-Stimmen für die vom Landrat vorgeschlagenen Anpassungen im Steuergesetz aus.
- Der Gegenvorschlag wurde mit einem Nein-Anteil von 59 Prozent abgelehnt.
- Die Regierung rechnet nach der Abstimmung mit Steuerausfällen von über sieben Millionen Franken.
Nidwalden gehört zu den Kantonen mit den landesweit niedrigsten Einkommenssteuern. 2025 sagte der Landrat mit einer Steuergesetzrevision Ja zu weiteren Senkungen. Diesen hat nun auch die Stimmbevölkerung zugestimmt.
Die meisten Änderungen – darunter höhere Kinderabzüge – waren im Landrat unbestritten. Zu diskutieren gab allerdings die Steuersenkung bei den hohen Einkommen. Die Fraktion der Grünen/SP sprach sich dagegen aus und sammelte Unterschriften für ein Referendum.
Stimmbevölkerung lehnt Referendum ab
Deshalb kamen zwei Varianten zur Abstimmung: die Version des Parlaments und ein Gegenvorschlag des Referendumskomitees. Beide Vorschläge führen zu Steuerausfällen, der Gegenvorschlag wollte diese jedoch tiefer halten.
Mit der nun angenommenen Variante geht die Regierung von Einbussen von 7 bis 7.5 Millionen Franken aus.
Der Gegenvorschlag des Referendumskomitees wurde von den Grünen, der SP und der GLP unterstützt. Mitte, FDP und SVP sprachen sich für die ursprüngliche Vorlage aus, die nun von der Stimmbevölkerung angenommen wurde.
Vorlage zu neuer Dreifachturnhalle angenommen
Die Stimmberechtigten sprechen sich mit rund 73 Prozent Ja-Stimmen deutlich für einen Kredit von 26 Millionen Franken aus. Damit kann der Kanton eine neue Dreifachturnhalle bauen, die sich ins – gemäss Bundesinventar – schützenswerte Ortsbild einbettet.
Sie soll die beiden Turnhallen an der Mittelschule Nidwalden (Kollegi Stans) ersetzen. Diese sind baulich und energetisch an ihrem Lebensende; Alterserscheinungen und Schäden verursachen einen steigenden Unterhaltsaufwand. Ausserdem benötigen die Schule und die Sportvereine mehr Platz, besonders im Winter.
Das Kantonsparlament hat den Baukredit für die neue Dreifachturnhalle im Oktober 2025 genehmigt. Der Baustart ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen. Läuft alles nach Plan, kann die neue Halle Ende 2029 bezogen werden. Regierung und Landrat standen hinter der Vorlage.
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.