Nidwalden sagt Ja zu Steuersenkungen für Gutverdienende

Teilrevision Steuergesetz Kanton Nidwalden: Teilrevision des Gesetzes über die Steuern des Kantons und der Gemeinden (Steuergesetz, StG) JA 69.5% 12'277 Stimmen

NEIN 30.5% 5'380 Stimmen

Neubau Dreifachsporthalle Kollegium Stans Kanton Nidwalden: Objektkredit für den Ersatzneubau einer Dreifachsporthalle für die kantonale Mittelschule JA 72.8% 14'007 Stimmen

NEIN 27.2% 5'246 Stimmen

Das Nidwaldner Stimmvolk spricht sich mit knapp 70 Prozent Ja-Stimmen für die vom Landrat vorgeschlagenen Anpassungen im Steuergesetz aus.

Der Gegenvorschlag wurde mit einem Nein-Anteil von 59 Prozent abgelehnt.

Die Regierung rechnet nach der Abstimmung mit Steuerausfällen von über sieben Millionen Franken.

Nidwalden gehört zu den Kantonen mit den landesweit niedrigsten Einkommenssteuern. 2025 sagte der Landrat mit einer Steuergesetzrevision Ja zu weiteren Senkungen. Diesen hat nun auch die Stimmbevölkerung zugestimmt.

Die meisten Änderungen – darunter höhere Kinderabzüge – waren im Landrat unbestritten. Zu diskutieren gab allerdings die Steuersenkung bei den hohen Einkommen. Die Fraktion der Grünen/SP sprach sich dagegen aus und sammelte Unterschriften für ein Referendum.

Stimmbevölkerung lehnt Referendum ab

Deshalb kamen zwei Varianten zur Abstimmung: die Version des Parlaments und ein Gegenvorschlag des Referendumskomitees. Beide Vorschläge führen zu Steuerausfällen, der Gegenvorschlag wollte diese jedoch tiefer halten.

Mit der nun angenommenen Variante geht die Regierung von Einbussen von 7 bis 7.5 Millionen Franken aus.

Legende: Bei beiden Vorlagen ist die finanzielle Entlastung der Familien gesichert. Keystone/Gaetan Bally

Der Gegenvorschlag des Referendumskomitees wurde von den Grünen, der SP und der GLP unterstützt. Mitte, FDP und SVP sprachen sich für die ursprüngliche Vorlage aus, die nun von der Stimmbevölkerung angenommen wurde.