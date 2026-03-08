Abgewählte Urner Regierungsmitglieder werden heute noch ein halbes Jahr weiterbezahlt. Eine Initiative will das ändern.

Das Urner Stimmvolk entscheidet am 8. März über eine Initiative der Jungen SVP. Diese verlangt, dass abgewählte Regierungsrätinnen und Regierungsräte künftig keine Abwahlentschädigung mehr erhalten. Regierung wie auch Parlament sind klar dagegen.

Heute gilt: Wenn ein Regierungsmitglied nicht mehr gewählt wird, gibt es sechs Monatslöhne als Entschädigung. Seit der Einführung kam diese Regelung erst einmal zur Anwendung: 2024 – als der SP-Regierungsrat Dimitri Moretti nicht wiedergewählt wurde.

Legende: Der Erste und bisher der Letzte: Der abgewählte SP-Regierungsrat Dimitri Moretti erhielt eine Abwahlentschädigung. Keystone/Urs Flüeler

Die Junge SVP hält die Abgangsentschädigung von rund 90'000 Franken nicht mehr für zeitgemäss: Es dürfe nicht sein, dass ehemalige Regierungsmitglieder mit «fürstlichen Abgangsentschädigungen» ausgestattet werden.

Bei der Entschädigung handle es sich nicht um eine Abgangsentschädigung, sondern um eine Abwahlentschädigung, betont die Regierung. Und führt an: Exekutivpolitikerinnen und -politiker könnten nicht einfach so zurück in ihre angestammten Berufe, in denen sie während mehrerer Jahre nicht mehr tätig gewesen seien.