Abschaffung Ruhegehalt Regierungsmitglieder
Kanton Graubünden: Volksinitiative «Nein zum lebenslangen Ruhegehalt»
-
JA
65.4%
37'995 Stimmen
-
NEIN
34.6%
20'137 Stimmen
Gegenvorschlag Ruhegehalt
Kanton Graubünden: Gegenvorschlag des Grossen Rats
-
JA
47.2%
26'659 Stimmen
-
NEIN
52.8%
29'836 Stimmen
Das Ruhegehalt für ehemalige Regierungsräte des Kantons Graubünden wird abgeschafft. Die SVP-Initiative zur ersatzlosen Streichung des «Fallschirms» wurde deutlich angenommen: In 98 der 100 Gemeinden überwog die Zustimmung, lediglich zwei sprachen sich dagegen aus. Insgesamt resultierte ein Ja-Anteil von rund 65 Prozent.
Der Gegenvorschlag der Regierung, der eine auf drei Jahre befristete Übergangsleistung von jährlich 110'000 Franken vorgesehen hätte, wurde mit 53 Prozent Nein-Stimmen verworfen.
Bislang erhielten abgewählte, zurücktretende oder pensionierte Regierungsmitglieder maximal rund 115'000 Franken pro Jahr – abhängig von der Amtsdauer und bis ans Lebensende. Genau diese Leistung fällt nun weg. Die Initiantinnen und Initianten argumentierten, das Jahresgehalt eines Regierungsrats von rund 270'000 Franken reiche zur finanziellen Absicherung aus.
Die Regierung war gegen die komplette Abschaffung des Ruhegehalts und hatte einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Ehemalige Regierungsmitglieder sollten maximal drei Jahre lang eine Übergangsleistung von 110'000 Franken jährlich erhalten. Im Parlament, dem Grossen Rat, fand der Gegenvorschlag eine deutliche Zustimmung.