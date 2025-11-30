Die Bündner Stimmberechtigten schaffen das Ruhegehalt für Regierungsräte ab. Die SVP-Initiative setzt sich durch.

Abschaffung Ruhegehalt Regierungsmitglieder Kanton Graubünden: Volksinitiative «Nein zum lebenslangen Ruhegehalt» JA 65.4% 37'995 Stimmen

NEIN 34.6% 20'137 Stimmen

Gegenvorschlag Ruhegehalt Kanton Graubünden: Gegenvorschlag des Grossen Rats JA 47.2% 26'659 Stimmen

NEIN 52.8% 29'836 Stimmen

Das Ruhegehalt für ehemalige Regierungsräte des Kantons Graubünden wird abgeschafft. Die SVP-Initiative zur ersatzlosen Streichung des «Fallschirms» wurde deutlich angenommen: In 98 der 100 Gemeinden überwog die Zustimmung, lediglich zwei sprachen sich dagegen aus. Insgesamt resultierte ein Ja-Anteil von rund 65 Prozent.

Der Gegenvorschlag der Regierung, der eine auf drei Jahre befristete Übergangsleistung von jährlich 110'000 Franken vorgesehen hätte, wurde mit 53 Prozent Nein-Stimmen verworfen.

Bislang erhielten abgewählte, zurücktretende oder pensionierte Regierungsmitglieder maximal rund 115'000 Franken pro Jahr – abhängig von der Amtsdauer und bis ans Lebensende. Genau diese Leistung fällt nun weg. Die Initiantinnen und Initianten argumentierten, das Jahresgehalt eines Regierungsrats von rund 270'000 Franken reiche zur finanziellen Absicherung aus.

Legende: Regierungsrat Martin Bühler: Die Abstimmung kippt auch seine künftigen Ansprüche. Keystone/Michael Buholzer

Die Regierung war gegen die komplette Abschaffung des Ruhegehalts und hatte einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Ehemalige Regierungsmitglieder sollten maximal drei Jahre lang eine Übergangsleistung von 110'000 Franken jährlich erhalten. Im Parlament, dem Grossen Rat, fand der Gegenvorschlag eine deutliche Zustimmung.