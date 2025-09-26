In der Stadt Luzern sagen die Stimmberechtigten Nein zu einer Initiative der jungen Grünen, welche den Autoverkehr in vier zentralen Quartieren grösstmöglich einschränken wollte. Rund 41.5 Prozent sprachen sich dafür aus, rund 58.5 Prozent legten ein Nein ein. Die Stimmbeteiligung: 55.49 Prozent.

Die Initiative hatte zum Ziel, dass die vier zentralen Quartiere Bruch, Hirschmatt, Neustadt und Kleinmatt vermehrt begrünt werden sollten.

Neben einem Fahrverbot für Autos wollte die Initiative alle Parkplätze aufheben, bei denen dies rechtlich möglich ist. Für Güterumschläge oder Fahrzeuge von Handwerksleuten hätte es reservierte Flächen gegeben. Auch der ÖV hätte weiterhin durch die Strassen rollen können.

Legende: Mit der Initiative der Jungen Grünen hätten vier Quartiere in der Stadt Luzern schnellstmöglich weitgehend autofrei werden sollen. SRF

Im Luzerner Stadtparlament standen die Grünen, die SP und ein Teil der GLP hinter der Initiative. Dagegen engagierten sich die SVP, die FDP und die Mitte.

Das Gegenkomitee führte ins Feld, dass in den vier Quartieren rund 10'000 Menschen leben. Viele seien auf ein Auto und einen Parkplatz angewiesen. Zudem sorgte sich das Gegenkomitee um das Gewerbe, das durch das weitgehende Fahrverbot Kundschaft hätte verlieren können.