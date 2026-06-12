Stimmvolk legt den Grundstein für den Umbau der Metalli

Metalli-Areal Zug: Bebauungsplan Metalli - Festsetzung JA 57.8% 6'743 Stimmen

NEIN 42.2% 4'929 Stimmen

In der Stadt Zug kann das Areal rund um das Einkaufszentrum Metalli umgestaltet werden.

Das Stimmvolk hat den entsprechenden Bebauungsplan mit 6743 Ja- zu 4929 Nein-Stimmen angenommen.

Mit den geplanten Aufstockungen, Ersatzbauten und dem neuen Hochhaus sollen vor allem Wohnungen und Dienstleistungsflächen geschaffen werden.

Der Gebäudekomplex Metalli steht an zentraler Lage im Zuger Stadtzentrum. 1987 wurde das Areal als Einkaufszentrum eröffnet, auf dem Areal der namensgebenden ehemaligen Metallwarenfabrik.

Legende: Ende September 1987 (Bild) wurde der erste Teil der Metalli eröffnet. Der zweite Teil der Überbauung war 1991 fertig, der neue UBS-Sitz als dritter Abschnitt im Jahr 1995. Archivbild Keystone

Unter den charakteristischen Arkaden und der glasüberdachten Halle sind über 60 Verkaufsgeschäfte vereint. Dazu kommen Büros, Restaurants, ein Hotel und Wohnungen.

Jetzt soll das Areal weiterentwickelt und – der kantonalen Strategie entsprechend – verdichtet werden.

Legende: In der Passage und unter dem gedeckten Platz finden sich zahlreiche Cafés und Verkaufsgeschäfte. SRF/Michael Zezzi

Das Zuger Stadtparlament hatte sich an der entsprechenden Abstimmung mit 34 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung hinter den Bebauungsplan gestellt.

Widerstand dagegen gab es von einem Referendumskomitee. Dessen Kritik richtete sich unter anderem gegen das geplante 80-Meter-Hochhaus. Weiter setzte das Komitee ein Fragezeichen hinter die versprochenen preisgünstigen Wohnungen.