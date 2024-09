Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Im Kanton Genf sollen künftige Primarlehrer nach der Matura nicht mehr vier Jahre an der Universität studieren müssen.

Die Kantonsregierung und die Mehrheit des Grossen Rates will die Ausbildungszeit verkürzen.

Die Stimmberechtigten entscheiden deshalb am Sonntag, ob sie die Genfer Lehrerausbildung reformieren und der Schweizer Praxis anpassen wollen.

Die vom Grossen Rat verabschiedete Änderung des Bildungsgesetzes würde die Lehrerausbildung an der Uni Genf auf drei Jahre verkürzen. Ziel ist es, mehr Studierende in Genf auszubilden und ihnen einen schnelleren Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Legende: Nach Überzeugung der Gegnerinnen und Gegner des neuen Bildungsgesetzes bietet die derzeitige universitäre Lehrerausbildung ein hohes Mass an Fachwissen, das den Primarschulen zugutekommt. Keystone/CHRISTIAN MERZ

Die Linke und die Lehrergewerkschaften haben das Referendum gegen die Vorlage ergriffen. Nach ihrer Überzeugung reicht ein dreijähriges Studium nicht aus, um Generalisten auszubilden.

Zunehmend unbeliebtes Studium im Kanton Genf Box aufklappen Box zuklappen In den meisten Kantonen der Schweiz erfolgt die Ausbildung zur Lehrerin oder zum Lehrer der Primarstufe in der Regel an Pädagogischen Hochschulen. Das Studium dauert drei Jahre und wird mit einem Lehrerdiplom und einem Bachelor abgeschlossen. Von diesem Ausbildungsmodell weicht einzig der Kanton Genf ab, wo die Universität ein vierjähriges Studium für künftige Primarlehrkräfte anbietet. Dieses ist allerdings zunehmend unbeliebt. Die Gründe liegen nicht nur bei der längeren Ausbildungszeit, der Kanton beschränkt auch die Ausbildungsplätze ab dem zweiten Studienjahr auf 100. Jedes Jahr absolvieren deshalb rund 70 Genfer Studierende ihre Ausbildung in einem anderen Kanton, bevor sie nach Genf zum Unterrichten zurückkehren.

Die Genfer Stimmberechtigten entscheiden in einer zweiten Referendumsabstimmung über eine Steuersenkung für Unternehmer, die mindestens 10 Prozent ihres Unternehmens besitzen und im Kanton arbeiten und wohnen. Die Gegner, allen voran das Linksbündnis «Ensemble à Gauche», befürchten bei einem Ja Steuerausfälle in Höhe von 30 Millionen Franken.