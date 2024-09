Im Kanton Baselland gibt es in gewissen Fachgebieten einen Zulassungsstopp für Ärztinnen und Ärzte.

Mit über 61 Prozent Ja-Stimmen-Anteil hat die Stimmbevölkerung eine entsprechende Gesetzesänderung gutgeheissen.

Entscheidend für das klare Ja war wohl der Druck der hohen Krankenkassenprämien in der Bevölkerung.

Teilrevision Gesundheitsgesetz Kanton Basel-Landschaft: Zulassung von Leistungserbringern zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung JA 61.8% 46'549 Stimmen

NEIN 38.2% 28'802 Stimmen

Das Resultat ist deutlich: Der Ärztestopp fand in praktisch allen Gemeinden eine Mehrheit. Ein klares Ja gab es aus den grossen Gemeinden. Nur 17 kleinere Gemeinden lehnten die Vorlage ab.

Stopp in Orthopädie und Urologie

Zwischen sieben und acht Millionen Franken will der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomi Jourdan (EVP) mit dem Zulassungsstopp in gewissen Fachgebieten wie Orthopädie oder Urologie einsparen.

Zwar sind diese knapp acht Millionen Franken im Vergleich zum Gesamtaufwand im Gesundheitswesen nur ein kleiner Teil, doch der Leidensdruck scheint bei vielen Baselbieterinnen und Baselbietern gross zu sein. Die Region Nordwestschweiz gehört zu den Regionen mit den höchsten Prämien im Land.

Legende: Lucia Mikeler (SP,BL): «Dem Kostenwachstum muss endlich ein Riegel geschoben werden» Keystone/Georgios Kefalas

«Wir müssen dem Kostenwachstum endlich mal einen Riegel schieben und ich denke, das ist ein erster Schritt, um dieser Tendenz entgegenwirken können. Das hat die Bevölkerung verstanden», sagt Lucia Mikeler (SP), Präsidentin der Gesundheitskommission des Landrats.

SVP und FDP hatten einen schweren Stand

Für die Baselbieter Bürgerlichen ist das Nein indes eine klare Niederlage. FDP und SVP wehrten sich gegen die Vorlage. Ihre Befürchtung: Ein Ärztestopp könnte zu einem Ärztemangel in der Region führen. Zudem sei noch völlig unklar, in welchen Fachgebieten es überhaupt zu Beschränkungen kommt.

Mit ihren Argumenten konnten sich die Bürgerlichen bei der Stimmbevölkerung jedoch nicht durchsetzen. Schon im Vorfeld zeichnet sich ab, dass FDP und SVP einen schweren Stand haben dürften. Neben Regierung und Parlament waren alle anderen Parteien für die Vorlage. Zudem haben andere Kantone wie der Nachbarkanton Basel-Stadt eine solche Zulassungsbeschränkung bereits eingeführt.

Mangel in gewissen Fachgebieten?

Dass sich nun Studierende gegen ein Medizinstudium in gewissen Fachgebieten entscheiden, so wie es FDP und SVP befürchteten, daran glaubt Lucia Mikeler indes nicht. Im Gegenteil: Ein Ärztestopp in gewissen Gebieten könne dazu führen, dass andere Disziplinen wieder attraktiver werden. «Wir haben einen Mangel an Hausärzten oder an Kinderärzten und das ist auch eine Chance, dass nun die jungen Ärztinnen und Ärzte eben diese Fachgebiete wählen.»