Im Baselbiet wird am 22. September über einen Zulassungsstopp für Ärztinnen und Ärzte in gewissen Disziplinen entschieden.

Dieser Ärztestopp wurde von einer Mehrheit im Parlament zwar bewilligt, die nötige Mehrheit wurde bei der Schlussabstimmung im Landrat aber verpasst.

Gegen den Entscheid wehren sich bürgerlicher Parteien wie die FDP und SVP. Linke und Mitte-Parteien sind dafür.

Anlass für die Revision ist eine Bundesvorgabe. Seit Juli 2023 sind die Kantone verpflichtet, in einem oder mehreren medizinischen Fachgebieten die Anzahl Ärztinnen und Ärzte zu beschränken, die zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung Leistungen erbringen.

Die Änderung im Baselbieter Gesundheitsgesetz würde es ermöglichen, dass die Regierung in einzelnen Fachgebieten Höchstzahlen festlegt und auch einen Zulassungsstopp anordnen kann. Dies soll eine ungebremste Zunahme in bereits genügend versorgten Fachgebieten verhindern und damit die Gesundheitskosten dämpfen. Die Regierung rechnet mit Einsparungen in der Höhe von 7,7 Millionen Franken pro Jahr.

Gegen einen Zulassungsstopp sind FDP und SVP. Linke und Mitte-Parteien sprechen sich dafür aus.