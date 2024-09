Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Laut der SRG-Hochrechnung vom Institut GFS Bern zeichnet sich bei der Biodiversitäts-Initiative ein deutliches Nein ab.

Das sind die Reaktionen auf das Ergebnis.

Nationalrat Markus Ritter (Mitte/SG) – ebenfalls Präsident des Bauernverbands – zeigt sich dankbar und erleichtert über das sich abzeichnende Nein. «Natürlich wollen wir eine nachhaltige Politik, bei der auch die Biodiversität eine Rolle spielt.» Es müsse aber auch die Produktion von Lebensmitteln berücksichtigt werden. Beide Aspekte müssten vereint werden – hier sei man auf gutem Weg.

Legende: Der Präsident des Bauernverbands, Markus Ritter, zeigt sich erleichtert über das Nein für die Biodiversitäts-Initiative. Keystone/PETER KLAUNZER

Fraktionschefin und Nationalrätin (BE) der Grünen, Aline Trede, bedauert, dass das Initiativkomitee die Landwirtschaft nicht überzeugen konnte. Einen Grund sieht sie in der Kampagne des Bauernverbandes: «Wir hatten falsche Fakten auf ganz vielen Plakaten. Das hat Ängste bei vielen Landwirten und Landwirtinnen ausgelöst.» Sie nehme nun den Bundesrat beim Wort, die aktuellen Massnahmen würden zum Schutz der Artenvielfalt ausreichen.

Bauernpräsident verneint Alarmismus

Die Kritik, der Abstimmungskampf sei alarmistisch gewesen, weist Bauernverbandspräsident Ritter zurück. «Wenn man sämtliche schutzwürdigen Landschaften und Ortsbilder bewahren will, dann hat das nun einmal grosse Auswirkungen. Denn ‹schutzwürdig› geht viel weiter als ‹geschützt›.» Das habe die Stimmbevölkerung glücklicherweise auch so gesehen.

Zu den Verlierern des Abstimmungssonntages gehört Matthias Jauslin (FDP/AG). Der Bürgerliche unterstützte die Biodiversitäts-Initiative, die vorab bei linken Wählerschaften Sympathien genoss. Er sitzt im Stiftungsrat der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Von Angstmacherei der Gegnerschaft will er nicht unbedingt sprechen. «Sie haben aber dargestellt, dass die heutigen Regeln scheinbar genügen, um die Biodiversität und die entsprechende Werterhaltung sicherzustellen.»

Befürworter nimmt Bundesrat in die Pflicht

Jauslin nimmt die Gegner der Initiative in die Pflicht: Sie müssten sich nun am eigenen Versprechen messen lassen, dass die bestehenden gesetzlichen Grundlagen ausreichten, um die Biodiversität zu bewahren. «Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass diese in einem schlechten Zustand ist. Das hat auch Umweltminister Albert Rösti immer wieder betont», sagt Jauslin.

Audio Matthias Jauslin nimmt Gegner der Biodiversitäts-Initiative in die Pflicht 05:52 min, aus Abstimmungssonntag auf SRF 4 News vom 22.09.2024. Bild: Keystone/Anthony Anex abspielen. Laufzeit 5 Minuten 52 Sekunden.

Erleichtert über die Ablehnung der Initiative zeigt sich auch Nationalrätin Jacqueline de Quattro (FDP/VD). Sie ist Vertreterin des Verbands für erneuerbare Energien. Das Volksbegehren hätte die Biodiversität über alle anderen Interessen gestellt. Das wäre eine Gefahr für den Ausbau der erneuerbaren Energien gewesen.