Es ist ein Zahlensalat, diese BVG-Reform, soviel ist sicher. Welche Versicherten verlieren, welche gewinnen, ist nicht einfach zu sagen, weil man nicht wie bei der AHV alles über den gleichen Leisten schlagen kann. Deshalb suchen Befürworter und Gegner der Vorlage nach Fallbeispielen.

Eine Pensionskasse, die im Juni schon in Expertenkreisen mit konkreten Zahlen aufwartete, ist die Gewerbekasse Proparis, die sich gegen die Vorlage stellt.

Der Proparis-Experte André Tapernoux rechnete vor, dass 89 Prozent der über 60-Jährigen Coiffeusen nach der Reform tiefere Renten erhalten würden. Bei den 55 bis 59-Jährigen seien es 80 Prozent, bei den 50 bis 54-Jährigen 73 Prozent. Ähnlich schlimm sei es bei Metzgern, Gärtnern, Floristinnen und in der Milchwirtschaft, so die Aussage des Experten.

Welche Rolle spielen diese Zahlen im aktuellen Abstimmungskampf? Meiner Meinung nach spielen sie eine grosse Rolle. Es fällt auf, dass sie dem Nein-Lager in die Hände spielen. Die Gegner bringen Zahlen und die Befürworter führen eher grundsätzliche Argumente an. Die Komplexität der Vorlage ist ein Nachteil für die Befürworter.

SRF News: Welchen Einfluss haben Zahlen in einem falschen Kontext auf das Abstimmungsverhalten? SRF-Bundeshausredaktor Andreas Stüdli: Die Folgen davon sind schwierig einzuschätzen. Proparis hat eingestanden, dass die Zahlen irreführend waren und die korrekten Zahlen haben wir noch nicht. Also wissen wir nicht, was Sache ist. Der Fall wirft vor allem die Frage auf, warum Proparis diese irreführenden Zahlen nicht schon im Juni korrigiert hat, als sie erstmals publiziert wurden. Das hilft der Meinungsbildung der Abstimmenden natürlich nicht.

Für die Gegner der Vorlage erweisen sich die Proparis-Zahlen als gefundenes Fressen, belegen sie aus Sicht der Gegner doch, wie nachteilig die Reform für die Über-50-Jährigen ist.

Gleichzeitig reibt sich die Pensionskassenwelt seit Wochen die Augen, denn die BVG-Reform sieht für Versicherte über 50 Jahre Zuschüsse vor, um die Renteneinbussen abzufedern. Die Zuschüsse sind zwar von der Höhe des angesparten Alterskapitals abhängig – je kleiner dieses ist, desto höher wären die Zuschüsse. Aber gerade bei Coiffeusen, Kosmetikerinnen, Floristinnen, Metzgern oder in der Milchwirtschaft sind die Löhne und die Altersguthaben tief – und ihre Zuschüsse würden dementsprechend höher ausfallen.

Experte Tapernoux will auf Anfrage von Radio SRF seine eigenen Berechnungen nicht erklären. Und der Stiftungsrat der Proparis, geleitet vom Ex-Gewerbeverbandspräsident Hans Ulrich Bigler, hat der Kasse einen Maulkorb verpasst. Doch der Direktor von Proparis, Michael Krähenbühl, nahm am Mittwoch auf Anfrage von Radio SRF erstmals Stellung: Die Zahlen seien nicht korrekt, beziehungsweise irreführend, gibt Michael Krähenbühl zu.