Wir interessieren uns für Ihre Meinung. Nehmen Sie an der Umfrage zur Abstimmung vom 9. Februar 2025 teil.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Stimmvolk entscheidet am 9. Februar 2025 über eine eidgenössische Vorlage. Die Umweltverantwortungsinitiative fordert einen Verfassungsartikel, wonach der Umweltschutz neu an erster Stelle steht. Zudem soll die Umweltbelastung der Schweiz innerhalb von zehn Jahren so reduziert werden, dass die Belastbarkeitsgrenzen des Planeten eingehalten werden.

Hier geht es zur Umfrage

Die Befragung wird vom Forschungsinstitut GFS Bern im Auftrag der SRG SSR durchgeführt und ausgewertet. Die Teilnahme an der Umfrage ist anonym. Ihre Antworten werden vertraulich behandelt.

Die Ergebnisse der Umfrage werden am 20. Dezember 2024 auf den Kanälen der SRG SSR publiziert.