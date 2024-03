Das Schweizer Stimmvolk entscheidet am Sonntag über zwei eidgenössische Vorlagen. Abgestimmt wird über die Initiative für eine 13. AHV-Rente und die Renteninitiative, welche das Rentenalter schrittweise erhöhen will.

Schliessen 01:28 Video Die Initiative für eine 13. AHV-Rente Aus SRF News Videos vom 16.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden. 01:03 Video Was will die Renteninitiative? Aus SRF News Videos vom 09.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Urnengänge in Kantonen und Gemeinden

Zugleich finden in Kantonen und Gemeinden weitere Abstimmungen statt. Im Kanton Zürich stehen die Pistenverlängerung am Flughafen Kloten und die Seeuferweg-Initiative auf dem Stimmzettel. Im Kanton Zug wird über zwei Umfahrungstunnel abgestimmt, die jeweils um die Ortszentren Zug und Unterägeri führen.

Abstimmungen und Wahlen Kantonale und kommunale Urnengänge Kantonale und kommunale Urnengänge

Die Genfer Stimmberechtigten erwarten gleich sieben Vorlagen, unter anderem zur Halbierung der Motorfahrzeugsteuer. In der Gemeinde Riehen (BS) entscheiden Stimmberechtigte über die Einführung des aktiven Stimm- und Wahlrechts ab 16 Jahren.

In den Kantonen Glarus und Basel-Stadt finden Ersatzwahlen der Regierung statt – in letzterem Kanton wird die Nachfolge von Bundesrat Beat Jans gesucht. Gesamterneuerungswahlen gibt es in den Kantonen St. Gallen, Schwyz und Uri.

Berichterstattung in TV und Radio

Das «Abstimmungsstudio» auf SRF 1 liefert ab 12 Uhr Trends, Hochrechnungen und Resultate zu den nationalen Vorlagen. Urs Leuthard analysiert den Abstimmungssonntag mit Politologe Lukas Golder im Studio, in Schaltungen kommen Gewinnerinnen und Verlierer zu Wort.

Ab 16:00 Uhr diskutiert Gion-Duri Vincenz die Ergebnisse mit Politikerinnen und Politikern live in Bern. Nach 17:00 Uhr folgt die Präsidentenrunde, moderiert von Nathalie Christen. Auch kantonale und kommunale Wahlen und Vorlagen stehen im Fokus – mit Schaltungen in die Kantone.

Diskutieren Sie mit! Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF SRF liefert Ihnen auf X via @srfnews Resultate in Echtzeit. Mit dem Hashtag #abst24 finden Sie auch die entsprechenden Beiträge auf X, vormals Twitter. Auch auf Facebook und Instagram freuen wir uns auf Ihre Meinung.

Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News berichten ab 12 Uhr über die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen sowie die Urnengänge in den Kantonen und Gemeinden. Ab 18 Uhr folgen im «Echo der Zeit» die Reaktion des Bundesrats, die wichtigsten Stellungnahmen, Interviews und Analysen.

Die Regionaljournale von Radio SRF berichten am Nachmittag über die Resultate in den Kantonen und Gemeinden – mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Resultate und Reaktionen in der jeweiligen Hauptausgabe um 17:30 Uhr.

Abstimmungsservice online und für unterwegs

SRF News Digital berichtet ab 11 Uhr auf www.srf.ch/abstimmungen über die neuesten Trends, Resultate, Hochrechnungen und Reaktionen. Zudem werden im Verlauf des Nachmittags die Gemeinderesultate zu den nationalen Vorlagen in einer interaktiven Karte fortlaufend aktualisiert.

Die wichtigsten Entscheide auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene werden im Liveticker vermeldet. Video- und Audiobeiträge runden das Angebot ab. Die Sendung «Abstimmungsstudio» ist als Livestream abrufbar. Online gestreamt wird auch die Medienkonferenz des Bundesrates zum Ausgang der eidgenössischen Abstimmungen.

Das gesamte Angebot erhalten Sie auch in der SRF News App (App Store bei iTunes und Google Play Store). In den sozialen Medien liefert SRF ebenfalls einen umfassenden Service. SRF publiziert auf X via @srfnews die neusten Resultate.