Das Ruhegehalt für alt Regierungsräte des Kantons Graubünden ist unter Beschuss. Eine Initiative der SVP verlangt die ersatzlose Streichung des «Fallschirms» – keine Abfindung, keine sonstigen Abgangsentschädigungen. Ein Gegenvorschlag fordert eine drastische Kürzung.

Wer als Bündner Regierungsmitglied bislang abgewählt wird, zurücktritt oder in Pension geht, erhält aktuell maximal rund 115'000 Franken pro Jahr bis ans Lebensende – die Höhe ist abhängig von der Amtsdauer. Das will die «Fallschirm»-Initiative ersatzlos streichen. Das Jahresgehalt eines Regierungsrats, rund 270'000 Franken, reiche aus, um sich finanziell abzusichern, so die Argumentation der SVP.

Legende: Das Grossratsgebäude in Chur. Keystone/Michael Buholzer

Die Regierung ist gegen die komplette Abschaffung des Ruhegehalts und hat einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Ehemalige Regierungsmitglieder sollen maximal drei Jahre lang eine Übergangsleistung von 110'000 Franken jährlich erhalten. Im Parlament, dem Grossen Rat, fand der Gegenvorschlag eine deutliche Zustimmung.