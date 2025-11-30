 Zum Inhalt springen

Abstimmungen 30. November So hat die Schweiz abgestimmt

Die beiden eidgenössischen Vorlagen und die regionalen Resultate auf einen Blick.

30.11.2025, 12:44

Nationale Vorlagen

Erbschaftssteuer-Initiative

Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert»

  • JA

    15.5%

    71'631 Stimmen

  • NEIN

    84.5%

    391'432 Stimmen

Standesstimmen

  • JA

    0.0

  • NEIN

    7.0

Service-citoyen-Initiative

Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz»

  • JA

    14.8%

    68'266 Stimmen

  • NEIN

    85.2%

    394'136 Stimmen

Standesstimmen

  • JA

    0.0

  • NEIN

    7.0

Kantonale Wahl Basel-Landschaft

Kantonale Abstimmungen

Appenzell Ausserrhoden

Verfassungsrevision mit kantonalem Ausländerstimmrecht

Kanton Appenzell Ausserrhoden: Totalrevision der Kantonsverfassung: Vorlage B (mit kantonalem Ausländerstimmrecht)

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Verfassungsrevision ohne kantonales Ausländerstimmrecht

Kanton Appenzell Ausserrhoden: Totalrevision der Kantonsverfassung: Vorlage A (ohne kantonales Ausländerstimmrecht)

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Basel-Landschaft

Vermögensverzehr Ergänzungsleistungen

Kanton Basel-Landschaft: Erhöhung Vermögensverzehr bei Ergänzungsleistungen

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Naubrücke

Kanton Basel-Landschaft: Verlegung der Naubrücke: Genehmigung des generellen Projekts

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Freiburg

Mindestlohn-Initiative

Kanton Freiburg: Volksinitiative «Für einen Mindestlohn»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Genf

Volksinitiative «Bezahlbare Zahnpflege»

Kanton Genf: Volksinitiative «für eine bezahlbare Zahnpflege»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Gegenvorschlag Zahnpflege

Kanton Genf: Gegenvorschlag Volksinitiative «für eine bezahlbare Zahnpflege»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Graubünden

Abschaffung Ruhegehalt Regierungsmitglieder

Kanton Graubünden: Volksinitiative «Nein zum lebenslangen Ruhegehalt»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Gegenvorschlag Ruhegehalt

Kanton Graubünden: Gegenvorschlag des Grossen Rats

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Luzern

Kita-Initiative

Kanton Luzern: Volksinitiative «Bezahlbare Kitas für alle»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Gegenvorschlag Kita-Initiative

Kanton Luzern: Gegenvorschlag zur Kita-Initiative

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Nidwalden

Volksinitiative VR-Mandate Regierungsrat

Kanton Nidwalden: Volksinitiative «Verwaltungsratsmandate regeln»

  • JA

    33.5%

    5'046 Stimmen

  • NEIN

    66.5%

    10'035 Stimmen

Obwalden

Beschleunigte Prämienverbilligung

Kanton Obwalden: Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Spitalgesetz

Kanton Obwalden: Spitalgesetz

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Bildungsgesetz

Kanton Obwalden: Nachtrag zum Bildungsgesetz

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Schaffhausen

Kantonsbeitrag Erneuerung Kantonsspital

Kanton Schaffhausen: Teilrevision des Spitalgesetzes

  • JA

    84.8%

    29'357 Stimmen

  • NEIN

    15.2%

    5'270 Stimmen

Solothurn

Verbot professioneller Lottoanbieter

Kanton Solothurn: Teilrevision Wirtschafts- und Arbeitsgesetz

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3

Kanton Solothurn: Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3, Solothurn

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Kürzung STAF-Ausgleich 2026/2027

Kanton Solothurn: Teilrevision des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (FILAG EG)

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

St. Gallen

Mietkosten IVZ St. Margrethen

Kanton St. Gallen: Mietkosten Kantonspolizei im Interventionszentrum St. Margrethen

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Ausbau Reinraum Campus Buchs

Kanton St. Gallen: Sonderkredite für Erneuerung, Ausbau und Betrieb Reinraums am Campus Buchs

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Uri

Volksschulverordnung

Kanton Uri: Verordnung über die Volksschule

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Finanz- und Lastenausgleich

Kanton Uri: Finanz- und Lastenausgleich zwischen Kanton und Gemeinden

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Öffentlichkeitsgesetz auf Gemeindeebene

Kanton Uri: Änderung des Öffentlichkeitsgesetzes

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Waadt

Wahl- und Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer

Kanton Waadt: Volksinitiative kantonales Wahl- und Stimmrecht «für die, die hier leben»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Wahlrecht Waadtländerinnen und Waadtländer im Ausland

Kanton Waadt: Volksinitiative Wahlrecht für Waadtländerinnen und Waadtländer im Ausland bei Ständeratswahl

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Wahl- und Stimmrecht unter Beistandschaft

Kanton Waadt: Beendigung der Diskriminierung psychisch beeinträchtigter Personen bezüglich politischer Rechte

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Zug

Senkung Steuersätze 2026 bis 2029

Kanton Zug: Änderung des Steuergesetzes

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

OECD-Mindeststeuer

Kanton Zug: Gesetz über Standortentwicklung (GSE)

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Wahlrecht für Menschen mit Beeinträchtigungen

Kanton Zug: Kantonales Wahlrecht für Menschen mit Beeinträchtigungen

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Zürich

Umsetzung der «Mobilitäts-Initiative»

Kanton Zürich: Änderung Strassengesetz

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Volksinitiative «Bezahlbare Wohnungen»

Kanton Zürich: Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton Zürich»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Gegenvorschlag «Bezahlbare Wohnungen»

Kanton Zürich: Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton Zürich»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Volksinitiative «Digitale Integrität»

Kanton Zürich: Volksinitiative «Für ein Grundrecht auf digitale Integrität»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Gegenvorschlag «Digitale Integrität»

Kanton Zürich: Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für ein Grundrecht auf digitale Integrität»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Erhöhung Kantonsbeitrag Prämienverbilligung

Kanton Zürich: Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG)

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Kommunale Abstimmungen

Bern

Gaswerkareal

Stadt Bern: Abgabe von Land im Baurecht und Verpflichtungskredit

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Gaswerkareal Umzonung

Stadt Bern: Sandrainstrasse 3 - 39: Zone mit Planungspflicht

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Welle 7

Stadt Bern: Verlängerung Mietvertrag Velostation

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Weyermannshaus West

Stadt Bern: Überbauungsordnung

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Brückenkopf West Umzonung

Stadt Bern: Sandrainstrasse 12: Zone mit Planungspflicht

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

«Zeitgemässe Finanzkompetenzen für Gemeinderat, Stadtrat und Volk»

Stadt Bern: Parlamentarische Initiative zur Teilrevision der Gemeindeordnung

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Budget 2026

Stadt Bern: Genehmigung Budget 2026

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Davos

Verkehrsdrehscheibe Davos Dorf

Davos: Projektierungskredit von 2.1 Millionen Franken

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Entschuldung der Spital Davos AG

Davos: Ablösung Bankdarlehen und Forderungsverzicht Gemeindedarlehen

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

St. Gallen

Initiative «Sex? Aber safe!»

Stadt St. Gallen: Gratis Tests für sexuell übertragbare Krankheiten in der Stadt St.Gallen

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

St. Moritz

Arealentwicklung Islas

St. Moritz: Rahmenkredit von 114 Millionen Franken

  • JA

    69.4%

    1'048 Stimmen

  • NEIN

    30.6%

    462 Stimmen

Zürich

Rahmenkredit für Veloinfrastruktur

Stadt Zürich: Rahmenkredit von 350 Millionen Franken

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Prämienentlastungs-Initiative

Stadt Zürich: «Zur Entlastung der Bevölkerung von steigenden Krankenkassenprämien»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

«Seebahn-Höfe»

Stadt Zürich: Privater Gestaltungsplan

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Ersatzneubau Wohnsiedlung und Betreuungsgebäude Luchswiesen

Stadt Zürich: Ausgaben von 77.4 Millionen Franken

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Neue Bestimmungen Wahlbüro und Mehrheitswahlen

Stadt Zürich: Änderung der Gemeindeordnung

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

ELCH Familienzentren

Stadt Zürich: Jährliche Beiträge von 2.326 Millionen Franken ab 2027

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Erweiterung Schulanlage Riedhof

Stadt Zürich: Ausgaben von 108 Millionen Franken

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Abstimmungsdossier

Box aufklappen Box zuklappen
Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen vom 30. November 2025.

Abstimmungsstudio, 30.11.2025, 12 Uhr ; 

