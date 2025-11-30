Inhaltsverzeichnis
Nationale Vorlagen
Erbschaftssteuer-Initiative
Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert»
-
JA
15.5%
71'631 Stimmen
-
NEIN
84.5%
391'432 Stimmen
Standesstimmen
-
JA
0.0
-
NEIN
7.0
Service-citoyen-Initiative
Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz»
-
JA
14.8%
68'266 Stimmen
-
NEIN
85.2%
394'136 Stimmen
Standesstimmen
-
JA
0.0
-
NEIN
7.0
Kantonale Wahl Basel-Landschaft
Kantonale Abstimmungen
Appenzell Ausserrhoden
Verfassungsrevision mit kantonalem Ausländerstimmrecht
Kanton Appenzell Ausserrhoden: Totalrevision der Kantonsverfassung: Vorlage B (mit kantonalem Ausländerstimmrecht)
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Verfassungsrevision ohne kantonales Ausländerstimmrecht
Kanton Appenzell Ausserrhoden: Totalrevision der Kantonsverfassung: Vorlage A (ohne kantonales Ausländerstimmrecht)
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Basel-Landschaft
Vermögensverzehr Ergänzungsleistungen
Kanton Basel-Landschaft: Erhöhung Vermögensverzehr bei Ergänzungsleistungen
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Naubrücke
Kanton Basel-Landschaft: Verlegung der Naubrücke: Genehmigung des generellen Projekts
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Freiburg
Mindestlohn-Initiative
Kanton Freiburg: Volksinitiative «Für einen Mindestlohn»
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Genf
Volksinitiative «Bezahlbare Zahnpflege»
Kanton Genf: Volksinitiative «für eine bezahlbare Zahnpflege»
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Gegenvorschlag Zahnpflege
Kanton Genf: Gegenvorschlag Volksinitiative «für eine bezahlbare Zahnpflege»
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Graubünden
Abschaffung Ruhegehalt Regierungsmitglieder
Kanton Graubünden: Volksinitiative «Nein zum lebenslangen Ruhegehalt»
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Gegenvorschlag Ruhegehalt
Kanton Graubünden: Gegenvorschlag des Grossen Rats
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Luzern
Kita-Initiative
Kanton Luzern: Volksinitiative «Bezahlbare Kitas für alle»
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Gegenvorschlag Kita-Initiative
Kanton Luzern: Gegenvorschlag zur Kita-Initiative
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Nidwalden
Volksinitiative VR-Mandate Regierungsrat
Kanton Nidwalden: Volksinitiative «Verwaltungsratsmandate regeln»
-
JA
33.5%
5'046 Stimmen
-
NEIN
66.5%
10'035 Stimmen
Obwalden
Beschleunigte Prämienverbilligung
Kanton Obwalden: Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Spitalgesetz
Kanton Obwalden: Spitalgesetz
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Bildungsgesetz
Kanton Obwalden: Nachtrag zum Bildungsgesetz
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Schaffhausen
Kantonsbeitrag Erneuerung Kantonsspital
Kanton Schaffhausen: Teilrevision des Spitalgesetzes
-
JA
84.8%
29'357 Stimmen
-
NEIN
15.2%
5'270 Stimmen
Solothurn
Verbot professioneller Lottoanbieter
Kanton Solothurn: Teilrevision Wirtschafts- und Arbeitsgesetz
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3
Kanton Solothurn: Kauf der Liegenschaft Bielstrasse 3, Solothurn
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Kürzung STAF-Ausgleich 2026/2027
Kanton Solothurn: Teilrevision des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (FILAG EG)
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
St. Gallen
Mietkosten IVZ St. Margrethen
Kanton St. Gallen: Mietkosten Kantonspolizei im Interventionszentrum St. Margrethen
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Ausbau Reinraum Campus Buchs
Kanton St. Gallen: Sonderkredite für Erneuerung, Ausbau und Betrieb Reinraums am Campus Buchs
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Uri
Volksschulverordnung
Kanton Uri: Verordnung über die Volksschule
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Finanz- und Lastenausgleich
Kanton Uri: Finanz- und Lastenausgleich zwischen Kanton und Gemeinden
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Öffentlichkeitsgesetz auf Gemeindeebene
Kanton Uri: Änderung des Öffentlichkeitsgesetzes
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Waadt
Wahl- und Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer
Kanton Waadt: Volksinitiative kantonales Wahl- und Stimmrecht «für die, die hier leben»
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Wahlrecht Waadtländerinnen und Waadtländer im Ausland
Kanton Waadt: Volksinitiative Wahlrecht für Waadtländerinnen und Waadtländer im Ausland bei Ständeratswahl
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Wahl- und Stimmrecht unter Beistandschaft
Kanton Waadt: Beendigung der Diskriminierung psychisch beeinträchtigter Personen bezüglich politischer Rechte
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Zug
Senkung Steuersätze 2026 bis 2029
Kanton Zug: Änderung des Steuergesetzes
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
OECD-Mindeststeuer
Kanton Zug: Gesetz über Standortentwicklung (GSE)
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Wahlrecht für Menschen mit Beeinträchtigungen
Kanton Zug: Kantonales Wahlrecht für Menschen mit Beeinträchtigungen
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Zürich
Umsetzung der «Mobilitäts-Initiative»
Kanton Zürich: Änderung Strassengesetz
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Volksinitiative «Bezahlbare Wohnungen»
Kanton Zürich: Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton Zürich»
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Gegenvorschlag «Bezahlbare Wohnungen»
Kanton Zürich: Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton Zürich»
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Volksinitiative «Digitale Integrität»
Kanton Zürich: Volksinitiative «Für ein Grundrecht auf digitale Integrität»
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Gegenvorschlag «Digitale Integrität»
Kanton Zürich: Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für ein Grundrecht auf digitale Integrität»
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Erhöhung Kantonsbeitrag Prämienverbilligung
Kanton Zürich: Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG)
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Kommunale Abstimmungen
Bern
Gaswerkareal
Stadt Bern: Abgabe von Land im Baurecht und Verpflichtungskredit
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Gaswerkareal Umzonung
Stadt Bern: Sandrainstrasse 3 - 39: Zone mit Planungspflicht
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Welle 7
Stadt Bern: Verlängerung Mietvertrag Velostation
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Weyermannshaus West
Stadt Bern: Überbauungsordnung
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Brückenkopf West Umzonung
Stadt Bern: Sandrainstrasse 12: Zone mit Planungspflicht
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
«Zeitgemässe Finanzkompetenzen für Gemeinderat, Stadtrat und Volk»
Stadt Bern: Parlamentarische Initiative zur Teilrevision der Gemeindeordnung
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Budget 2026
Stadt Bern: Genehmigung Budget 2026
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Davos
Verkehrsdrehscheibe Davos Dorf
Davos: Projektierungskredit von 2.1 Millionen Franken
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Entschuldung der Spital Davos AG
Davos: Ablösung Bankdarlehen und Forderungsverzicht Gemeindedarlehen
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
St. Gallen
Initiative «Sex? Aber safe!»
Stadt St. Gallen: Gratis Tests für sexuell übertragbare Krankheiten in der Stadt St.Gallen
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
St. Moritz
Arealentwicklung Islas
St. Moritz: Rahmenkredit von 114 Millionen Franken
-
JA
69.4%
1'048 Stimmen
-
NEIN
30.6%
462 Stimmen
Zürich
Rahmenkredit für Veloinfrastruktur
Stadt Zürich: Rahmenkredit von 350 Millionen Franken
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Prämienentlastungs-Initiative
Stadt Zürich: «Zur Entlastung der Bevölkerung von steigenden Krankenkassenprämien»
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
«Seebahn-Höfe»
Stadt Zürich: Privater Gestaltungsplan
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Ersatzneubau Wohnsiedlung und Betreuungsgebäude Luchswiesen
Stadt Zürich: Ausgaben von 77.4 Millionen Franken
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Neue Bestimmungen Wahlbüro und Mehrheitswahlen
Stadt Zürich: Änderung der Gemeindeordnung
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
ELCH Familienzentren
Stadt Zürich: Jährliche Beiträge von 2.326 Millionen Franken ab 2027
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Erweiterung Schulanlage Riedhof
Stadt Zürich: Ausgaben von 108 Millionen Franken
-
JA
0.0%
0 Stimmen
-
NEIN
0.0%
0 Stimmen
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen vom 30. November 2025.