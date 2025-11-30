Im Kanton Aargau kommt es in mehreren Gemeinden zu Abstimmungen. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

Aarau

Das Budget der Stadt Aarau fürs Jahr 2026 ist mit 6465 Ja-Stimmen zu 710 Nein deutlich bewilligt. Der Steuerfuss bleibt bei 96 Prozent.

Baden

Das Budget 2026 ist mit 4462 Ja- zu 2454 Nein-Stimmen angenommen mit einem tieferen Steuerfuss von 89 Prozent. Der Kredit fürs Schulhaus Ländli von 12.7 Millionen Franken ist deutlich angenommen (5749 Ja, 1100 Nein).

Legende: In Baden AG sinken die Steuern. Das Budget 2026 ist bewilligt. SRF/Stefan Ulrich

Dürrenäsch

Das Stimmvolk sagt Nein zum Sanierungsbeitrag für die privatgeführte Badi in der Höhe von 450'000 Franken. 323 Personen sagten Nein, 237 Ja. Eine Gruppe hatte das Referendum gegen den Gemeindeversammlungs­entscheid ergriffen. Die Badi ist schon saniert. Die Gruppe störte sich nicht an der Badi-Sanierung, sondern daran, dass keine alternative Finanzierung geprüft wurde.

Kaisten

Das Stimmvolk lehnt flächendeckendes Tempo 30 ab, mit 612 Nein- zu 498 Ja-Stimmen. Gemeindepräsident Oliver Brem ist froh über das klare Resultat, wie er gegenüber SRF sagte: «Wir werden als Gemeinderat in den nächsten zwei bis drei Jahren kein Tempo 30 mehr fordern, auch nicht quartierweise.»

Muri

In Muri kann Tempo 30 flächendeckend auf Quartierstrassen eingeführt werden. Der Entscheid fiel bei 1470 Ja-Stimmen zu 1360 Nein-Stimmen. Die SVP hatte das Referendum ergriffen.