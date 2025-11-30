Im Kanton Graubünden gibt es in verschiedenen Gemeinden Abstimmungen. Eine Auswahl.

Bonaduz

Das Sportplatzgebäude soll für rund 1.4 Millionen Franken saniert und erweitert werden. Abgestimmt wird auch über eine Teilrevision der Gemeindeverfassung. Die Einsicht von amtlichen Dokumenten wird neu im Öffentlichkeitsgesetz geregelt.

Davos

Davos hat den Projektierungskredit für die «Verkehrsdrehscheibe» knapp abgelehnt. Die Gemeinde wollte damit die erste Etappe der Neugestaltung von Davos Dorf – mit Hochbahnhof, Busterminal und neuer Verkehrsführung – ausarbeiten. Mit dem Nein ist das Projekt vom Tisch. Mehr Informationen hier.

Deutlich, mit rund 74 Prozent, stimmt die Davoser Stimmbevölkerung der zweiten Vorlage zu. Es geht darum, finanzielle Altlasten der Spital Davos AG zu beseitigen und den Weg freizumachen für ein Um- und Neubauprojekt.

Domat/Ems

In Domat/Ems wird die Erweiterung des Kieswerks Reichenau klar unterstützt: 85 Prozent sagen Ja. Für das Projekt ist eine Teilrevision der Ortsplanung nötig.

Felsberg

Zur Abstimmung kommen die komplett überarbeitete Verfassung der Gemeinde sowie ein neues Öffentlichkeitsgesetz. Hierbei geht es um den Zugang zu amtlichen Dokumenten.

Ilanz/Glion

Die Gemeinde saniert die Ladirerstrasse für rund 1.6 Millionen Franken, baut einen neuen Gehweg und verlegt die Bushaltestelle. Die Stimmberechtigten haben den Kredit deutlich angenommen: 62 Prozent sagten Ja, 38 Prozent Nein, bei einer Stimmbeteiligung von 41 Prozent.

Samnaun

Die Stimmbevölkerung entscheidet über drei neue Gesetze. Das Personalgesetz regelt Arbeitszeit, Ferien und Pikettdienst von Gemeindeangestellten. Im neuen Feuerwehrgesetz sind Aufgaben, Organisation und Beginn der Feuerwehrpflicht festgeschrieben. Das Schulgesetz wurde an die Bestimmungen des Kantons angepasst.

St. Moritz

Die Stimmberechtigten haben den Rahmenkredit von 114 Millionen Franken für die Entwicklung des Areals Islas deutlich angenommen. Auf dem Gelände sollen eine neue Eishalle sowie ergänzende Nutzungen entstehen. Das Vorhaben umfasst vier Teilprojekte und liegt direkt am Inn unterhalb der ehemaligen Olympiaschanze. Die Stimmbeteiligung lag bei 63 Prozent. Mehr Informationen hier.

Vals

Der Steinbruch «Jossagada» kann um zusätzliche Abbaugebiete erweitert werden. Die Stimmbevölkerung hat der nötigen Revision der Ortsplanung zugestimmt.