Auf dem Islas-Areal in St. Moritz sind unter anderem eine Eishalle und eine Wertstoffsammelstelle geplant.

Arealentwicklung Islas St. Moritz: Rahmenkredit von 114 Millionen Franken JA 69.4% 1'048 Stimmen

NEIN 30.6% 462 Stimmen

Die St. Moritzer Stimmberechtigten sprechen sich klar für den Rahmenkredit zur Entwicklung des Areals Islas aus: 1048 Ja- zu 462 Nein-Stimmen, bei einer Stimmbeteiligung von 63 Prozent. Damit kann das 114-Millionen-Projekt rund um die geplante Eissporthalle weiter vorangetrieben werden.

Direkt am Inn, unterhalb der alten Olympiaschanze, soll eine neu Eissporthalle entstehen – ergänzt durch eine Wertstoffsammelstelle, Lagerflächen und Parkplätze. Insgesamt vier Teilprojekte umfasst die geplante Entwicklung.

Legende: Visualisierung: So könnte die neue Eishalle auf dem Islas-Areal aussehen. Gemeinde St. Moritz

Bereits im Gemeinderat war das Projekt stark unterstützt worden, mit nur einer Gegenstimme: Martin Binkert (Mitte). Für ihn ist das Vorhaben zu teuer. Die Gemeinde werde über Jahre mit zusätzlichen Kosten belastet, sagte er.

Gemeindepräsident Christian Jenny sieht das anders. St. Moritz stehe finanziell hervorragend da. «Die Gemeinde ist im Moment in einem absolut hervorragenden Zustand», betont er. Die Folgekosten seien real, aber eine Investition in die Zukunft.