Markus Eigenmann (FDP) oder Sabine Bucher (GLP): Am 30. November fällt im Baselbiet die Entscheidung.

Beim zweiten Wahlgang im Kanton Baselland am 30. November treten Sabine Bucher (GLP) und Markus Eigenmann (FDP) an. Es geht um die Frage: Kann die FDP ihren Sitz in der fünfköpfigen Regierung halten oder schafft die GLP die Sensation und zieht zum ersten Mal in die Regierung ein?

Nach dem ersten Wahlgang hat der FDP-Kandidat Eigenmann die besseren Karten. Dies aber nur, wenn tatsächlich ein Grossteil der bürgerlichen Wählerinnen und Wähler an die Urne geht und seinen Namen auf den Wahlzettel schreibt. Sabine Bucher muss indes auf alle Stimmen der Linken zählen und hoffen, dass Eigenmann schlecht abschneidet.

Legende: Shakehands nach dem ersten Wahlgang: Sabine Bucher (GLP) und Markus Eigenmann (FDP) im Regierungsgebäude Liestal. Keystone/Anthony Anex

Beim ersten Wahlgang für die Nachfolge von Bildungsdirektorin Monica Gschwind (FDP) erreichte niemand das absolute Mehr.

Sabine Bucher holte 20'133 Stimmen, Markus Eigenmann 18'431. SVP-Kandidatin Caroline Mall lag mit 13'297 Stimmen dahinter. Mall gab nach dem ersten Wahlgang bekannt, nicht mehr anzutreten.

Erste Resultate werden nach 12 Uhr erwartet. Neben dem zweiten Wahlgang kommt es im Baselbiet auch noch zur Abstimmung über zwei Vorlagen.