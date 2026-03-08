Das Urner Stimmvolk entscheidet am 8. März über eine Initiative der Jungen SVP.

Diese verlangt, dass abgewählte Regierungsrätinnen und Regierungsräte künftig keine Abwahlentschädigung mehr erhalten.

18 von 19 Gemeinden haben ausgezählt und die Initiative angenommen.

Noch fehlen die Resultate aus der Gemeinde Altdorf. Aber bei der Initiative «Streichung der Abgangsentschädigung für den Urner Regierungsrat (Abschaffung goldener Fallschirm)» dürfte es ein Ja geben. Ein Zwischenresultat mit einem Ja-Stimmen-Anteil von rund 70 Prozent liegt vor.

Heute gilt im Kanton Uri: Wenn ein Regierungsmitglied nicht mehr gewählt wird, gibt es sechs Monatslöhne als Entschädigung. Seit der Einführung kam diese Regelung erst einmal zur Anwendung: 2024 – als der SP-Regierungsrat Dimitri Moretti nicht wiedergewählt wurde.

Legende: Der Erste und bisher der Letzte: Der abgewählte SP-Regierungsrat Dimitri Moretti erhielt eine Abwahlentschädigung. Keystone/Urs Flüeler

Die Junge SVP hält die Abgangsentschädigung von rund 90'000 Franken nicht mehr für zeitgemäss: Es dürfe nicht sein, dass ehemalige Regierungsmitglieder mit «fürstlichen Abgangsentschädigungen» ausgestattet werden.

Regierung wie auch Parlament haben die Initiative im Vorfeld der Abstimmung klar abgelehnt. Bei der Entschädigung handle es sich nicht um eine Abgangsentschädigung, sondern um eine Abwahlentschädigung, betonte die Regierung. Und führte an: Exekutivpolitikerinnen und -politiker könnten nicht einfach so zurück in ihre angestammten Berufe, in denen sie während mehrerer Jahre nicht mehr tätig gewesen seien.