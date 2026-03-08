Im Kanton Bern finden diverse kommunale Abstimmungen und Wahlen statt. Hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse.

Biel

Die Stadt Biel kann ihre Kindertagesstätte Mett sanieren und weiterbetreiben. Die Stimmberechtigten haben einen entsprechenden Verpflichtungskredit von 6.3 Millionen Franken mit einem Ja-Anteil von 75 Prozent gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung betrug 43.2 Prozent, wie die Stadt Biel mitteilte. Damit kann die Stadt die Räumlichkeiten an die rechtlichen Anforderungen anpassen sowie hindernisfrei machen. Die Kita Mett ist eine der drei grossen städtischen Kitas und wurde 1961 erbaut. Ohne brandschutztechnische Erneuerung dürfte sie laut Angaben der Stadt nicht mehr weiterbetrieben werden. Rund 130 Kinder werden derzeit in den Räumlichkeiten betreut.

Köniz

Deutliches Ja zu Holz-Modulbauten auf dem Areal der Schule Juch im Ortsteil Niederwangen in der Gemeinde Köniz. Die Stimmberechtigten befürworten mit 76.9 Prozent einen entsprechenden Kredit. Laut Mitteilung sichern die Bauten den notwendigen Schulraum, bis der geplante Neubau erstellt und das Hauptschulhaus fertig saniert ist. Die temporären Bauten kosten 6.85 Millionen Franken.

Nidau

Die Elektrizitätsversorgung Nidau wird aus der Stadtverwaltung ausgegliedert und in eine Aktiengesellschaft im Eigentum der Stadt überführt. Die Stimmberechtigten haben die Vorlage mit 65.4 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 46.5 Prozent. Ziel der Umwandlung sind gemäss Abstimmungsbotschaft klarere Unternehmensstrukturen, eine Trennung von Politik und operativer Führung sowie mehr Flexibilität im Strommarkt.