Eine Kampfwahl in Glarus Nord und ein frei werdendes Gemeindepräsidium in Glarus Süd sorgen für Spannung am Wahlsonntag.

In allen drei Glarner Gemeinden stehen am Sonntag die Gesamterneuerungswahlen (Präsidium und Gemeinderat) an. In Glarus Nord ist der amtierende Gemeindepräsident Fritz Staub (SVP) umstritten, andere Parteien äussern sich kritisch über ihn und seine Führung. Landrat Samuel Zingg (SP) stellt sich als Gegenkandidat auf.

Drei wollen Forrer beerben

In Glarus Süd tritt «Mr. Schwanden» ab. Gemeindepräsident Hansruedi Forrer (SP), der schweizweit bekannt wurde durch die Erdrutsche in seiner Gemeinde, stellt sich nicht zur Wiederwahl. Die Naturkatastrophe habe ihn enorm viel Kraft gekostet. Nun gibt es drei Kandidaturen für seine Nachfolge: Stéphane Andrieux aus Sool (parteilos), Maja Blumer aus Nidfurn (parteilos) und Peter Zentner aus Matt (FDP).

In der Gemeinde Glarus tritt Gemeindepräsident Peter Aebli (FDP) sowie der gesamte Gemeinderat wieder an.