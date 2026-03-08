Am 8. März werden in der Stadt Freiburg Gemeinderegierung und Parlament neu gewählt. Ein Überblick.

Freiburg gehört zu den linksten Städten der Schweiz. Die fünfköpfige Stadtregierung, der Gemeinderat, besteht aus zwei SP-Mitgliedern, einer Grünen und einem Mann der Mitte-Links-Partei (ehemals CSP). Den fünften Sitz besetzt die Mitte-Partei. FDP und SVP sind nicht vertreten. Sie greifen die linke Hochburg an.

Die beiden Sitze von Thierry Steiert (SP) und Laurent Dietrich (Mitte) werden frei. Der Stadtpräsident und sein Vize treten nicht mehr an.

Gemeinderatswahl: 26 Kandidierende auf 6 Listen

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Liste 1: L'Entente (Mitte, FDP, SVP). Océane Gex, David Krienbühl, Isabelle Sob, David Papaux, Simon Murith (v.l.n.r.). Bildquelle: L'Entente Fribourgeoise. 1 / 6 Legende: Liste 1: L'Entente (Mitte, FDP, SVP) Océane Gex, David Krienbühl, Isabelle Sob, David Papaux, Simon Murith (v.l.n.r.) L'Entente Fribourgeoise

Bild 2 von 6. Liste 2: Sozialdemokratische Partei. Marc Vonlanthen, Marine Jordan, Elias Moussa, Sophie Delaloye, Thomas Gremaud (v.l.n.r.). Bildquelle: SP Freiburg. 2 / 6 Legende: Liste 2: Sozialdemokratische Partei Marc Vonlanthen, Marine Jordan, Elias Moussa, Sophie Delaloye, Thomas Gremaud (v.l.n.r.) SP Freiburg

Bild 3 von 6. Liste 4: Mitte-Links. Vincent Pfister, Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Pierre-Olivier Nobs, Isabelle Truong, Gérald Collaud (v.l.n.r.). Bildquelle: Mitte-Links Freiburg. 3 / 6 Legende: Liste 4: Mitte-Links Vincent Pfister, Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Pierre-Olivier Nobs, Isabelle Truong, Gérald Collaud (v.l.n.r.) Mitte-Links Freiburg

Bild 4 von 6. Liste 6: Grünliberale. Ana Fontes Martins, Mathias Rossi, Caroline Revaz, Fabienne Etter, Leonardo Gomez Mariaca (v.l.n.r.). Bildquelle: Keystone. 4 / 6 Legende: Liste 6: Grünliberale Ana Fontes Martins, Mathias Rossi, Caroline Revaz, Fabienne Etter, Leonardo Gomez Mariaca (v.l.n.r.) Keystone

Bild 5 von 6. Liste 7: Grüne und Junge Grüne. Margot Chauderna, Liliane Galley, Mirjam Ballmer, Valentine Mauron, Josée Cattin Kuster (v.l.n.r.). Bildquelle: Grüne Freiburg/Francesco Ragusa. 5 / 6 Legende: Liste 7: Grüne und Junge Grüne Margot Chauderna, Liliane Galley, Mirjam Ballmer, Valentine Mauron, Josée Cattin Kuster (v.l.n.r.) Grüne Freiburg/Francesco Ragusa

Bild 6 von 6. Liste 9: Partei-Klub der Künstler. Claudio Rugo kandidiert alleine auf einer Liste. Bildquelle: Künstlerpartei. 6 / 6 Legende: Liste 9: Partei-Klub der Künstler Claudio Rugo kandidiert alleine auf einer Liste. Künstlerpartei Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Bisherigen Elias Moussa (SP), Mirjam Ballmer (Grüne) und Pierre-Olivier Nobs (Mitte-Links) wollen in der Regierung bleiben. Sie treten jeweils auf einer eigenen Liste ihrer Partei an – mit vier weiteren Kandidatinnen und Kandidaten.

Angegriffen werden sie von einer gemeinsamen Liste der bürgerlichen Parteien Mitte, FDP und SVP mit fünf Kandidierenden, einer Fünferliste der GLP und einer Liste der Künstlerpartei mit einem Kandidaten.

Insgesamt treten für die Stadtregierung also 26 Kandidierende an – darunter 14 Frauen.

SRF-Korrespondent: «Die Strategie könnte aufgehen» Box aufklappen Box zuklappen SRF-Freiburg-Korrespondent Oliver Kempa schätzt die Ausgangslage ein: «Eine Prognose ist schwierig. Aber die Strategie der Bürgerlichen, in diesem Jahr eine gemeinsame Liste aufzustellen, könnte aufgehen: Nimmt man die Resultate der letzten Wahlen, dann hätten Mitte, FDP und SVP einen zweiten Sitz geholt, wenn sie schon damals zusammen angetreten wären. Sollte das dieses Jahr gelingen, stellt sich die Frage, wer verliert? Die Grünen sitzen ziemlich fest im Sattel, das dürfte sich deshalb zwischen dem zweiten Sitz der SP und dem einen von Mitte-Links entscheiden. GLP und Künstlerpartei haben höchstens Aussenseiterchancen.»

Im Stadtparlament, dem Generalrat, verfügt Rot-Grün über 51 der 80 Sitze.