Die Trinkwasserinitiative des Vereins «Sauberes Wasser für alle» , Link öffnet in einem neuen Fensterfordert eine Versorgung der Menschen im Land mit gesunden Lebensmitteln und sauberem Trinkwasser. Subventionen sollen nur noch Bauern erhalten, die auf Pestizide, vorbeugend oder systematisch verabreichte Antibiotika und zugekauftes Futter verzichten. Auch die landwirtschaftliche Forschung, Beratung und Ausbildung soll nur unter diesen Bedingungen Geld vom Bund erhalten. Für die Umstellung würden acht Jahre eingeräumt.

Hinter der Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide», Link öffnet in einem neuen Fenster steht ein Komitee von Bürgerinnen und Bürgern. Sie fordern ein Verbot synthetischer Pestizide in der landwirtschaftlichen Produktion, in der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und in der Boden- und Landschaftspflege. Verboten werden soll auch der Import von Lebensmitteln, die mit synthetischen Pestiziden hergestellt wurden. Die Durchführungsvorschriften müssten innerhalb von zehn Jahren in Kraft treten.