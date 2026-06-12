Das Thema Wohnen dominiert: Die Bevölkerung im Kanton Zürich entscheidet über drei Initiativen gegen die Wohnungsnot.

Die Wohnraum-Knappheit beschränkt sich längst nicht mehr nur auf die Stadt Zürich. Die Situation im Kanton ist aktuell eine der angespanntesten der letzten 20 Jahre. Die Leerwohnungsziffer liegt bei 0,48 Prozent – der niedrigste Stand seit den Jahren kurz nach der Jahrtausendwende.

Im Kanton Zürich wollen nun gleich drei Initiativen die Situation verbessern. Es sind das die Wohneigentumsinitiative, die Wohnungsinitiative und die Wohnschutzinitiative.

Trotz gleichem Ziel: Die Lösungsansätze der Vorlagen könnten nicht unterschiedlicher sein. Die Wohneigentumsinitiative will Mittelstandsfamilien die Möglichkeit schaffen, Wohnungen zu kaufen.

Die Wohneigentumsinitiative will, dass der Kanton mehr gemeinnützige Wohnungen erstellt. Und die Wohnschutzinitiative will Leerkündigungen verhindern.

Die Chancen aller Initiativen sind begrenzt, da sie von der Mehrheit des Parlaments und der Regierung abgelehnt werden. Es existieren aber zu zwei Initiativen Gegenvorschläge, die allenfalls eine Mehrheit finden.