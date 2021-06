Gian Ege ist Oberassistent für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Zürich und Spezialist für Jugendstrafrecht.«Bei den schweren Delikten wie Körperverletzung, Tötung und Vergewaltigung ist die Zunahme sehr deutlich. Es ist aber so, dass wir von einem relativ tiefen Niveau ausgehen. Schwere Delikte Jugendlicher hatten wir 2020 86, Tötungen acht», sagt er.

Demografische Faktoren allein könnten die Zunahme nicht erklären. Es gehe um das Freizeitverhalten und um die Einstellung, die Jugendliche haben. «Gewaltbefürwortende Einstellungen haben offenbar zugenommen», sagt der Experte. Wieso sich dies allerdings verändert hat, sei schwer zu sagen, vermutet werde, dass es mit entsprechenden Veränderungen im Elternhaus zusammenhängen würde.

Die von der Politik geforderten Massnahmen wie härtere Bestrafung seien nicht per se falsch, sagt der Experte. Aber: «Man kann nur sagen, dass die Wirksamkeit härterer Strafen nicht belegt ist.» Deutschland zum Beispiel habe sehr viel höhere Strafen in der Jugenddelinquenz; trotzdem sei das Niveau der Gewalttaten Jugendlicher bedeutend höher als in der Schweiz.