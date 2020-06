Zwischen 1500 und 1600 über Hundertjährige leben in der Schweiz – nur jeder Fünfte davon ist laut Bundesamt für Statistik ein Mann.

Schätzungsweise jedes vierte 2018 geborene Mädchen und jeder sechste im gleichen Jahr geborene Junge wird mindestens hundertjährig.

Von 1950 bis 2010 hat sich die Zahl der hundertjährigen und älteren Personen in der Schweiz alle zehn Jahre nahezu verdoppelt – seit 2012 ist die Zahl stabil geblieben.

Die aktuelle Statistik des Bundesamts für Statistik (BFS) bezieht sich auf das Jahr 2018 – und die Entwicklung bis dann. In diesem Jahr lebten in der Schweiz 1572 hundertjährige und noch ältere Personen. Die älteste von ihnen war Ende 2018 110 Jahre alt.

Grosse kantonale Unterschiede

Pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gibt es im Schweizer Durchschnitt 18 Hundertjährige und Ältere. Hier zeigen sich jedoch beträchtliche kantonale Unterschiede: Die meisten Personen dieser Altersgruppe gibt es in den Kantonen Basel-Stadt, Jura und Tessin. Hier sind es 38, 35 und 33 pro 100'000 Einwohner. Am tiefsten sind die Quoten in den Kantonen Aargau und Obwalden mit zehn respektive lediglich drei Hundertjährigen und Älteren pro 100'000 Einwohner.

Die meisten – nämlich 82 Prozent – sind verwitwet. Lediglich vier Prozent sind verheiratet. Neun Prozent waren ihr ganzes Leben lang ledig, fünf Prozent sind geschieden.

Steigende Lebenserwartung

International gesehen liegt der Anteil der Hundertjährigen und Älteren in der Schweiz im Mittelfeld. Ähnliche Werte gibt es in Deutschland, Ungarn und Dänemark. Am meisten hundertjährige und ältere Menschen gab es laut BFS-Angaben Anfang 2019 in Albanien (845 pro 100'000 Einwohner), in der Türkei (213 pro 100'000 Einwohner) und in Griechenland (87 pro 100'000 Einwohner).

In den kommenden Jahrzehnten wird laut BFS die Zahl der hundertjährigen und älteren Personen in der Schweiz aufgrund der steigenden Lebenserwartung voraussichtlich weiter zunehmen. Geschätzt werde von den 2018 geborenen Mädchen jedes vierte und von den Jungen jeder sechste 100 oder noch älter.