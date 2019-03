Der Antisemitismus-Jahresbericht des SIG zeigt auch auf, dass hierzulande physische Übergriffe gegen Juden selten sind – ganz im Gegensatz zu Nachbarländern wie Deutschland oder Frankreich. So wurden 2018 in der Deutschschweiz ein tätlicher Übergriff sowie elf Fälle von Beschimpfungen auf der Strasse registriert. Sachbeschädigungen von jüdischen Einrichtungen habe es in der Schweiz keine gegeben. Bild: Friedhofschändung in Frankreich.