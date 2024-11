«Arena» zur Verkehrspolitik - Autobahnausbau abgelehnt: Links-Grün fordert mehr Geld für den ÖV

Die Bürgerlichen haben gleich drei Abstimmungsniederlagen zu verdauen. Links-Grün hingegen hat am Sonntag an der Urne triumphiert. Allerdings bleibt auch nach dem Nein zum Autobahnausbau umstritten, wie die Schweiz das Stauproblem in den Griff kriegt – und wie viel Geld in den ÖV fliessen soll.