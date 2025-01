Am 4. März 2022 hat der Bundesrat das VBS beauftragt, zwei Varianten für die langfristige Weiterentwicklung des Dienstpflichtsystems zu vertiefen. Der Bericht zeigt, dass beide Modelle Bestandesprobleme von Armee und Zivilschutz langfristig lösen können.

In der «Sicherheitsdienstpflicht» sind wie heute ausschliesslich Schweizer Männer dienstpflichtig. Sie leisten Dienst in der Armee oder im Katastrophenschutz, einer neuen aus Zivilschutz und Zivildienst fusionierten Organisation in der Zuständigkeit der Kantone.

In der «bedarfsorientierten Dienstpflicht» wird die Dienstpflicht auf Schweizer Frauen ausgeweitet, wobei nur Dienst leistet, wer für die Alimentierung von Armee und Zivilschutz benötigt wird. Der Zivildienst bleibt bestehen. In beiden Varianten werden mehr Diensttage im Zivilschutz und weniger in den Tätigkeitsbereichen des heutigen Zivildienstes geleistet.

(Quelle: VBS)