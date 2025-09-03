Drei Tage nach dem Triumph wird Schwingerkönig Armon Orlik in Graubünden von Tausenden gefeiert. Die schönsten Bilder.

In Maienfeld wird der frisch gekürte Schwingerkönig Armon Orlik von Fans, seiner Gemeinde und auch von der Bündner Regierung gefeiert. Im Vorfeld hatte die Gemeinde mit bis zu 5000 Besucherinnen und Besuchern gerechnet.

Der 30-Jährige stammt ursprünglich aus der Nachbargemeinde Landquart. Mit 18 Jahren zog er jedoch nach Maienfeld, wo seine Eltern noch heute leben. Orlik selbst wohnt inzwischen nicht mehr dort, sondern in Rapperswil-Jona.

Trotzdem sei Maienfeld der richtige Ort für den festlichen Empfang, betonte Gemeindepräsident Heinz Dürler: «Ich denke, der Empfang gehört nach Maienfeld.» Er habe dafür auch den Kontakt mit dem Sportkoordinator von Rapperswil-Jona gesucht.