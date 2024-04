Die Baustellenbrücke Astra Bridge wurde erstmals in neuer Version im Berufsverkehr getestet.

Das Bundesamt für Strassen Astra zieht nach dem ersten Tag eine positive Bilanz.

In den Kantonen Solothurn, Bern und Aargau ist aber zurzeit Ferienzeit.

Unten wird gebaut, oben wird gefahren: Die mobile Baustellenbrücke wandert auf der Autobahn mit der Baustelle mit und soll Staus verhindern. Der erste Anlauf vor zwei Jahren war missglückt. Die Auffahrrampe auf die Brücke war zu steil. Besonders LKW mussten stark abbremsen, was in Stosszeiten zu Rückstau führte.

1 / 3 Legende: Die Astra Bridge wurde für fünf Millionen Franken nochmals verbessert. Auf einem Rastplatz wurde sie 2024 getestet. Keystone/Ennio Leanza 2 / 3 Legende: Die Auffahrrampe ist nicht mehr so steil wie beim ersten Versuch. Das soll zu weniger Stau führen. SRF 3 / 3 Legende: Unter der Brücke wird gebaut, oben wird gefahren. «Die räumliche Trennung von Verkehr und Unterhaltsarbeiten erhöht die Sicherheit», sagt das Bundesamt für Strassen Astra. SRF

Die verbesserte Astra Bridge 2.0 ist weniger steil. Sie ist auf jeder Seite je zehn Meter länger. Sie soll ohne Probleme mit 60 km/h befahrbar sein, sagt das Bundesamt für Strassen (Astra).

Fakten zur Astra Bridge Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/Peter Klaunzer Die mobile Baustellenbrücke ist 257 Meter lang, 7.57 Meter breit und 4.65 Meter hoch.

Auf ihr darf man mit 60 Kilometern pro Stunde fahren.

Unter der Konstruktion werden Bauarbeiten auf einer Länge von 100 Metern ausgeführt.

Eingesetzt wird sie dort, wo keine Spuren gesperrt werden können, weil sonst der Verkehr zum erliegen kommt.

Aktuell steht sie auf der Autobahn A1 zwischen Recherswil und Luterbach im Kanton Solothurn. Hier wird der Belag erneuert.

Entwicklung und Bau haben laut Astra rund 20 Millionen Franken gekostet, die neuen Anpassungen weitere fünf Millionen.

Am Sonntag sei der erste Verkehr auf dem Abschnitt Recherswil-Luterbach gut über die Brücke gerollt und auch in den Spitzenzeiten am Montag habe es geklappt, sagt Richard Kocherhans vom Astra. Es bleibe aber natürlich ein Eingriff in den Verkehrsfluss, heisst es beim Astra weiter.

Richtig stark wird die verbesserte Astra Bridge dann erst ab dem 22. April belastet. Dann haben die meisten Kantone keine Frühlingsferien mehr.