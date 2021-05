Die SBB will ihr Angebot mit dem neuen Fahrplan ab Mitte Dezember ausbauen.

Die Verbesserungen betreffen internationale, nationale wie regionale Verbindungen.

Davon profitieren sollen Pendlerinnen und Pendler ebenso wie Freizeitreisende.

Wer nach Amsterdam reisen will, kann dies laut dem Entwurf ab nächstem Jahr von Zürich aus per Nachtzug. Wer nach München fährt, wird dazu nur noch dreieinhalb Stunden brauchen, also eine halbe Stunde weniger als heute. Auch national und regional gibt es Veränderungen: So soll der IC5 von Genf über Zürich nach St. Gallen neu bis Rorschach fahren. In Altdorf sollen die IC2 alle zwei Stunden halten und eine Direktverbindung ins Tessin bieten.

Aus für Taschenfahrpläne aus Papier Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone Die gedruckten Taschenfahrpläne sollen ab 2022 nicht mehr erscheinen. Die Nachfrage sei stark eingebrochen, weshalb man darauf verzichte, so die SBB. Der Fahrplanentwurf wird am 26. Mai in die Vernehmlassung gehen. Allfällige Wünsche und Unstimmigkeiten können laut der SBB bis am 13. Juni dem Bundesamt für Verkehr (BAV) gemeldet werden.

Insbesondere für Freizeitreisende wird sich gemäss dem Vorschlag das Angebot zwischen Zürich und Chur verbessern. So wird unter anderem von Weihnachten bis Ostern für die Wintersportlerinnen und -sportler jeweils am Sonntag zwischen 14 und 20 Uhr ein durchgehender IC-Halbstundentakt von Chur nach Zürich eingeführt. Mit der Aare-Linth-Linie soll es zudem eine Direktverbindung Bern-Chur via Burgdorf-Zürich-Ziegelbrücke geben.

Auf der Simplon-Strecke sollen zusätzliche Doppelstockzüge eingesetzt werden. Und mehr Züge sollen am Wochenende nachts unterwegs sein, etwa zwischen Luzern und Sursee sowie auf der Strecke Zürich-Zug-Luzern.