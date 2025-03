Die Schweizer Bevölkerung soll möglichst flächendeckend Zugang zu sehr schnellem Internet erhalten. Der Bundesrat betont die grossen Chancen für den ländlichen Raum.

Der Bundesrat schlägt dazu ein befristetes Förderprogramm im Umfang von 730 Millionen Franken vor, wovon die Kantone die Hälfte tragen sollen.

Mit dieser Gigabitstrategie soll der Breitbandausbau per Glasfaser oder Funkinfrastruktur vorangetrieben werden.

Der Bundesrat will mit seiner Gigabitstrategie einem digitalen Stadt-Land-Graben entgegenwirken, wie Kommunikationsminister Albert Rösti vor den Medien in Bern erklärt. Denn moderne Breitbandnetze bieten gemäss Bundesrat ein schnelles Internet und damit grosse Chancen für die Landregionen. Es geht es aber auch darum, mit dem Programm den Rückstand gegenüber dem Ausland beim Ausbau der Glasfasernetze aufzuholen.

Rund 700 Gemeinden kommen in Betracht

Wie der Bundesrat weiter darlegt, soll der Ausbau der Breitbandinfrastruktur aber auch weiterhin in erster Linie durch Marktteilnehmer wie Swisscom und ohne Finanzhilfen erfolgen. Das Förderprogramm greife deshalb im Sinn einer Anschubfinanzierung an die Gemeinden nur dort, wo sich ein Ausbau mit einer Leistung von einem Gbit/s nicht lohnt, also vor allem in schwach besiedelten und strukturschwachen Gebieten, wie Rösti erklärte.

Der Bund schätzt, dass rund 700 Gemeinden mit 650'000 Gebäuden und Wohnungen dereinst von allfälligen Fördergeldern profitieren könnten. Die Landesregierung rechnet mit Fördermitteln von rund 730 Millionen Franken für das Programm. 50 Prozent soll der Bund finanzieren, die andere Hälfte der Fördermittel der betroffene Kanton. Der Bund will seine Ausgaben über künftige Mobilfunk­konzes­sions­gebühren finanzieren.

Glasfasernetz im Zentrum

Gemeinden könnten Gesuche stellen. Für einen wirksamen Wettbewerb müssten sie anderen Anbietern Zugang zur geförderten Infrastruktur gewähren. Die Finanzhilfen sollen in Glasfasernetze fliessen, aber auch in Funkinfrastrukturen, wenn die Ausbaukosten für Glasfaser sehr hoch sind. Das Förderprogramm soll auf sieben bis maximal zehn Jahre befristet werden.

Das Bundesgesetz über die Förderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen, Breitbandfördergesetz (BBFG) geht nun bis zum 23. Juni 2025 in die Vernehmlassung.