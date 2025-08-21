Der Bund hat den Neubau des Towers des Flughafens Zürich genehmigt.

Der neue Kontrollturm werde einen noch besseren Überblick über das Geschehen ermöglichen, heisst es in einer Mitteilung.

Damit genehmigte der Bund ein Gesuch der Flughafen Zürich AG.

Gegen das Projekt gingen mehrere Einsprachen ein, unter anderem von verschiedenen Gemeinden. Wie der Bericht des Uvek zeigt, störten sie sich beispielsweise an zu erwartendem Fluglärm. Der reine Bau von Gebäuden bringe aber keinen Fluglärm, heisst es im Bericht. Zudem würden die Betriebsemissionen in der nächstgelegenen Gemeinde Winkel durch den Bau noch sinken.

Legende: Der aktuelle Tower ist rund 40 Jahre alt. Er entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen an Funktionalität oder Nachhaltigkeit, teilte das Bundesamt für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) mit. SRF

Der Tower soll im Rahmen des Neubaus des Dock A erstellt werden. Das wird nicht vor 2030 der Fall sein. Gemäss Flughafen haben alle betroffenen Strukturen des Ende ihres Lebenszyklus erreicht. Ein Drittel der Passagierinnen und Passagiere am Flughafen Zürich nutzt das Dock A.

Geplant ist ein nachhaltiger Bau aus Holz mit grossen Fensterfronten. Photovoltaikanlagen sollen zwei Drittel des Strombedarfs decken. Laut einer früheren Aussage der Flugsicherung Skyguide wäre ihre Arbeit auch virtuell von einem anderen Ort möglich. Die weitere Präsenz am grössten Schweizer Flughafen schätze aber auch Skyguide.