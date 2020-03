Der Ticker startet um 5:48 Uhr

22:32 Das war die «Arena» zum Coronavirus Braucht es jetzt staatliche Hilfe für Firmen, die wegen des Coronavirus in wirtschaftliche Not geraten? Macht das Bundesamt für Gesundheit genug, um die Verbreitung des Virus zu stoppen? Oder sind die bisherigen Massnahmen übertrieben und lähmen nicht nur die Wirtschaft, sondern die ganze Schweiz? Um diese Fragen und mehr ging es in der «Arena» – hier gehts zur Sendung. 01:14:09 Video Legt das Coronavirus die Schweiz lahm? Aus Arena vom 06.03.2020. abspielen

22:02 Schweizer Spitäler bereiten sich vor Während sich das Coronavirus ausbreitet, plant man in vielen Schweizer Spitaleinrichtungen für den grossen Ansturm. Die von SRF befragten Einrichtungen befürchten vor allem einen Mangel an geeigneten Behandlungsräumen. Für das Personal greift man auf Aushilfen zurück. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ausbreitung des Coronavirus Schweizer Spitäler rüsten sich für den Ansturm 06.03.2020 Mit Video

20:49 Masken ja – aber im Spital Die Behörden raten gesunden Menschen ausdrücklich davon ab, im Alltag Masken zu tragen. Denn die Masken werden allmählich zur Mangelware: In vielen Apotheken und Drogerien sind sie längst ausverkauft und auch Spitäler kämpfen mit Lieferproblemen. Der Bund springt in die Bresche und öffnet seine Lager. Über fünfeinhalb Millionen Schutzmasken hat er schon ausgeliefert, acht Millionen Schutzmasken sind noch auf Lager. 01:40 Video Dort Masken einsetzen, wo es Sinn ergibt Aus Tagesschau vom 06.03.2020. abspielen

20:30 Die Fallzahlen steigen weltweit weiterhin Am Freitag stieg die weltweite Zahl der Coronavirus-Infizierten auf über 100'000. Bestätigt sind ausserdem mehr als 3400 Todesfälle. Allein rund 3000 Tote gab es in der Volksrepublik China, wo das Virus erstmals nachgewiesen wurde. Während in China ein Regierungsvertreter am Freitag die Aufhebung der Quarantäne in der Provinz Hubei in Aussicht stellte, verschärften verschiedene Länder ihre Sicherheitsvorkehrungen. So riegelte Israel Bethlehem ab, und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas rief für einen Monat den Notstand für das gesamte Westjordanland aus. Frankreich erwog die Einschränkung öffentlicher Verkehrsmittel zur Eindämmung des Virus. In zwei besonders betroffenen Départements wurde zudem die Schliessung von Schulen und Krippen angekündigt. Auch Italien, das nach China, Südkorea und dem Iran am stärksten von der Epidemie betroffene Land weltweit, schloss am Donnerstag alle Schulen und Universitäten. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sagte, in den kommenden Wochen sei in den EU-Staaten mit einem raschen Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Dies werde zum Test für die Gesundheitssysteme in der EU. Die Grenzen in der Europäischen Union sollen aber offen bleiben, wie es am Freitag an einem Treffen der Gesundheitsminister in Zagreb hiess.

19:53 Höchstpreise für Desinfektionsmittel in Frankreich Im Kampf gegen das neue Coronavirus hat Frankreich Höchstpreise für Desinfektionsmittel verordnet. So darf ein Desinfektionsgel in einer 100-Milliliter-Packung im Laden nicht mehr als drei Euro kosten. Das geht aus einem Dekret der französischen Regierung hervor, das am Freitag im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Der Preisbann für «Wasser-Alkohol-Gele» gilt bis zum 31. Mai. Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hatte bereits zu Wochenbeginn angekündigt, mutmassliche Abzocke beim Verkauf von Desinfektionsmitteln ins Visier zu nehmen. Es gebe Informationen, dass angesichts des neuen Coronavirus Preise für Desinfektionsgele in Online-Shops und auf Verkaufsplattformen verdoppelt oder verdreifacht worden seien.

19:42 Neue Fälle im Kanton Basel-Landschaft Im Kanton Basel-Landschaft sind bis Freitagnachmittag drei neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus aufgetaucht. Bei ihnen steht der Referenztest aus. Die Zahl der bestätigten Fälle erreichte im Halbkanton neun. Die Regierung setzt die vom Bund verschärften Massnahmen um. Demnach müssen Kantonsbedienstete 14 Tage der Arbeit fernbleiben, wenn sie kürzlich in Italien waren. Ebenfalls zu Hause bleiben müssen Rückkehrer aus China, Hongkong, dem Iran, Südkorea, Singapur und Japan. Auch Bildungsdirektorin Monica Gschwind ist von der Massnahme betroffen, wie der kantonale Krisenstab mitteilte. Sie arbeitet in den nächsten Tagen von zu Hause aus, weil sie im Südtirol in den Ferien war.

19:39 Unmut wegen leerer Weihwasser-Becken im Wallis Im Wallis sind am Freitag zwei neue Fälle von Coronavirus-Infektionen bestätigt worden. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle in diesem Kanton auf fünf. Das Bistum Sitten hat wegen des Coronavirus Weisungen herausgegeben, gemäss welchen Walliser Kirchgänger auf gewisse Rituale verzichten müssen. Seither werde man mit Briefen und E-Mails eingedeckt, so Generalvikar Richard Lehner gegenüber Radio SRF. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Unverständnis bei Gläubigen Coronavirus macht auch vor der Kirche nicht halt 06.03.2020 Mit Audio

18:45 Zahl der Toten in Italien steigt um 50 an Die Zahl der Coronavirus-Infizierten und der Toten in Italien steigt trotz umfangreicher Gegenmassnahmen stetig an. Insgesamt seien nun 4636 Menschen infiziert, erklärte der Zivilschutz in Rom. Am Vorabend waren es noch rund 3800. 197 Menschen starben bisher – ein Anstieg um rund 50 Fälle im Vergleich zum Vortag.

18:17 Sorge um Coronavirus spiegelt sich im Aktienmarkt Die Furcht vor dem Coronavirus hat die Investoren in der Schweiz fest im Griff. Der Aktienmarkt ist zum Wochenschluss tief in die roten Zahlen abgerutscht, wobei der Leitindex SMI gar ein neues Jahrestief markierte. Letztmals hatte der Leitindex im vergangenen August so tief geschlossen. Ein Händler sprach von einer breit angelegten Flucht der Investoren in Sicherheit: «Was derzeit nach oben läuft, sind Staatsanleihen und Gold.» Obwohl die Schweizer Wirtschaft eine Delle erfahren wird, erwarten Ökonomen gemäss heutigem Kenntnisstand keine Rezession. Viele gehen davon aus, dass es zu einem sogenannt «V-förmigen» Erholungsszenario kommt, sich die Wirtschaft also nach der Delle schnell wieder erholt.

17:57 Universität Zürich streicht Vorlesungen Nach der Einstellung des Lehrbetriebs am Zentrum für Zahnmedizin am Donnerstag hat die Universität Zürich am Freitag alle Vorlesungen auf dem Areal des Universitätsspitals USZ gestrichen. Während die Massnahme bei der Zahnmedizin bis Mitte März dauert, machte die Universität zum Spital keine Zeitangaben. Weiter wurde das Gebäude Y27 auf dem Campus Irchel für zwei Wochen geschlossen. Im Gebäude angesiedelt sind Mathematik und Umweltwissenschaften. Studierende und Mitarbeitende, die sich vom 2. bis 5. März für längere Zeit im Gebäude aufhielten, sollen der Universität zwei Wochen fernbleiben. Schliesslich sind alle öffentlichen Veranstaltungen ausserhalb des regulären Lehrbetriebs in den Räumen der Universität abgesagt.

17:30 Kanton Zug meldet zwei weitere Fälle Im Kanton Zug ist die Zahl der Coronavirus-Infizierten am Freitag auf fünf gestiegen. Zwei Personen aus dem Umfeld der bereits bekannten Fälle wurden positiv getestet. Es handle sich um jüngere Personen um die 30, die nicht hospitalisiert werden mussten, sagte ein Sprecher der Gesundheitsdirektion auf Anfrage.

17:17 Swiss reduziert Kapazität wegen verminderter Nachfrage Die Fluglinie Swiss nimmt aufgrund der verminderten Nachfrage infolge des Coronavirus weitere Anpassungen im Streckennetz vor. Im März und April sind Kapazitätsreduktionen von bis zu 50 Prozent vorgesehen. Die Einführung von Kurzarbeit ist laut einer Medienmitteilung momentan nicht vorgesehen. Auch die Muttergesellschaft der Swiss trifft Massnahmen: Der Lufthansa-Konzern will in den nächsten Wochen die Zahl seiner Flüge auf die Hälfte reduzieren. Die Nachfrage sei eingebrochen, und man wolle die finanziellen Folgen verringern, teilte Lufthansa mit. Legende: Swiss reduziert Kapazität Keystone

17:03 Neue Zahlen zu den Ansteckungen vom BAG

17:02 Situation im Kanton Aargau Im Kanton Aargau haben sich mittlerweile zwölf Personen mit dem Coronavirus infiziert. Auch bei den drei neuen Fällen kann gemäss Behördenangaben die Infektion rückverfolgt werden. Zwei Personen infizierten sich im Umfeld einer im Kanton lebenden Person mit bestätigter Ansteckung, teilten die Kantonsbehörden mit. Eine Person habe sich ausserhalb des Kantons angesteckt. Die Betroffenen sind zwischen 24 und 57 Jahre alt, hinzu kommt ein Kind. In einem Interview vom Morgen riet der Aargauer Gesundheitsdirektor, die Weisungen des Bundesamtes für Gesundheit zu beachten, aber optimistisch zu bleiben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus im Aargau «Ich erwarte insgesamt keine problematische Situation» 06.03.2020 Mit Audio

16:49 Universitätsspital Basel setzt auf Zusammenarbeit Im Kanton Basel-Stadt haben sich vier weitere Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Somit steigt die Zahl der angesteckten Personen im Stadtkanton auf insgesamt zwölf. Die Hälfte der zwölf angesteckten Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt befinde sich in Spitalbehandlung, die andere Hälfte zu Hause. Das Universitätsspital Basel zählt derzeit acht Covid-19-Patientinnen und -Patienten. Den meisten Infizierten würde es gut gehen, sagte Spitaldirektor Werner Kübler. Eine Person befinde sich allerdings auf der Intensivstation. Das Universitätsspital ist momentan voll. Kübler geht jedoch davon aus, in Zusammenarbeit mit anderen Basler Spitälern zusätzliche Kapazitäten freischaufeln zu können. «Wir stellen uns auf ein garstiges Szenario ein. Dies, weil auch wir kranke Mitarbeiter haben werden, tendenziell aber mehr Leute betreuen müssen», sagte Kübler.

16:35 Mindestens acht neue Coronavirus-Fälle im Kanton Neuenburg Der Kanton Neuenburg hat am Freitag zehn neue Coronavirus-Fälle gemeldet, acht bestätigte und zwei wahrscheinliche. Die Personen haben sich vermutlich bei einem Treffen einer evangelischen Freikirche im französischen Mülhausen infiziert. Die Ansteckungen stünden alle im Zusammenhang mit einem Ausbruch in Mülhausen, teilte die Staatskanzlei Neuenburg am Freitag mit. Über 2000 Menschen hätten zwischen dem 17. und dem 24. Februar an einem freikirchlichen Treffen im rund 25 Kilometer von Basel entfernten elsässischen Städtchen teilgenommen.

16:28 Erster Fall in Solothurn Im Kanton Solothurn ist der erste Fall einer mit dem Coronavirus infizierten Person aufgetreten. Bei der erkrankten Person handelt es sich um eine 53-jährige Frau, wie die Solothurner Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Der Patientin gehe es den Umständen entsprechend gut. Die Frau befinde sich auf Anraten von Fachleuten zu Hause in Isolation. Der Kanton Solothurn hat am Freitagmorgen die geplanten Aktionstage gegen Rassismus wegen des Schutzes vor einer Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Die Staatskanzlei hält fest, dass selbst bei Veranstaltungen mit weniger als 150 Teilnehmenden eine restriktive Risikoabwägung vorgenommen wird.

16:10 Kurzarbeitsgesuche und 17 Infizierte im Kanton Bern Im Kanton Bern sind bis am Freitag 17 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Dies gaben die Kantonsbehörden vor den Medien bekannt. In Zusammenhang mit wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus wurden bis am Donnerstagabend beim Kanton Bern 64 Gesuche um Kurzarbeit für 1242 Angestellte deponiert, wovon 10 Gesuche bereits bewilligt sind. Laut Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg stammen die Gesuche von Messeveranstaltern, Tourismus und Hotellerie. Schnegg stellte sich hinter die Strategie des Bundes, wonach besonders gefährdete Menschen geschützt werden sollten. Man versuche, die Kräfte zu fokussieren – immer mehr weg vom sogenannten Kontaktmanagement hin zur Konzentration auf die schwerwiegenden Fälle. «Für solche Fälle müssen wir in den Spitälern genügend Kapazitäten bereithalten.»

16:08 Drei neue Corona-Fälle im Kanton Schwyz Im Kanton Schwyz haben sich drei weitere Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten im Kanton auf sechs. Die jüngsten Fälle stammen allesamt aus dem Umfeld der bereits bekannten Virusträger. Für Unternehmen hat der Kanton neu eine Infoline eingerichtet. Zudem erliess er eine verpflichtende Weisung für Pflegeheime zum Schutz der besonders gefährdeten betagten Menschen. Demnach dürfen dort keine externen Veranstaltungen mehr durchgeführt werden. Besucher dürfen Pflegeheime erst nach einer Kontrolle am Eingang betreten.