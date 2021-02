Der Branchenverband Gastrosuisse hat laut «Sonntagsblick» einen Lockerungsplan für Restaurants erarbeitet und dem Bundesrat präsentiert. Sofern die Schutzkonzepte eingehalten würden, sollten die Restaurants in einer ersten Phase unter strengen Auflagen bereits ab 1. März ihre Türen wieder öffnen, so die Vorstellungen von Gastrosuisse. Die Auflagen sähen eine Maskenpflicht bis zum Sitzplatz vor, keine Stehplätze und eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Diese Auflagen würden nach dem Willen des Beizer-Verbands dann schrittweise gelockert, je nach Entwicklung der Pandemie und der Situation in den Spitälern, wie der «Sonntagsblick» schreibt.