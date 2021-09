SRF: Wie gross ist die Möglichkeit, dass der Bundesrat die Zertifikatspflicht ausweitet?

Mirjam Spreiter: Im Moment deutet einiges darauf hin, dass sich der Bundesrat für eine Ausweitung der Zertifikatspflicht entscheiden wird. Das wichtigste Argument dafür ist die angespannte Situation in den Intensivstationen der Schweizer Spitäler. Es gibt aber auch Argumente dagegen: Das sind die stagnierenden Fallzahlen und die Spitaleintritte, die leicht zurückgehen. Widerstand wäre als Erstes von den SVP-Bundesräten zu erwarten. Wenn sich die anderen Bundesrätinnen und Bundesräte an ihrer Partei orientieren, dann dürfte Alain Berset mit seinem Antrag durchkommen. Es gibt aber auch sicher eine intensive Diskussion, die eine ungewöhnliche, unerwartete Dynamik annehmen könnte.

Wird denn diese Ausdehnung mitgetragen?

Von den politischen Parteien hat sich nur die SVP gegen eine solche Ausweitung ausgesprochen. Die anderen Parteien sind dafür. Auch die Kantone stehen grossmehrheitlich hinter der Massnahme. Das hat bereits die Vernehmlassung gezeigt. Einige Kantone waren sogar enttäuscht, als der Bundesrat letzte Woche noch ein wenig zugewartet hat. Gegen eine Ausweitung sind einzelne Verbände wie etwa Gastrosuisse oder auch der Verband der Fitnesscenter. Diese erwarten einen Umsatzrückgang von bis zu 40 Prozent. Man kann aber grundsätzlich sagen, dass die Massnahme politisch breit abgestützt ist.

Könnte der Bundesrat auch eine Wiedereinführung der Reisequarantäne beschliessen?

Bundesrat Alain Berset hat dieses Thema vor einigen Tagen in einem Zeitungsinterview lanciert und auch die SVP hat ein Mediencommuniqué geschickt, in dem sie eine klare Strategie – beispielsweise mit Tests an der Grenze – im Umgang mit den Reiserückkehrern fordert. Beim Thema Reisequarantäne gibt es jedoch noch viele offene Fragen, welche durchaus auch Thema bei der Bundesratssitzung sein könnten. Die Regierung müsste aber diese offenen Fragen beantworten und einen klaren Vorschlag erarbeiten, den sie dann in die Vernehmlassung schicken könnte. Beim Thema Reisequarantäne ist also in den nächsten Tagen noch nicht mit einem Entscheid zu rechnen.